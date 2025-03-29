TPBL高層要李雅英坐腿上被罵翻！會長莊瑞雄道歉　網仍轟：叫本人出面

▲TPBL球隊高層要李雅英坐腿上，聯盟會長莊瑞雄道歉了。（圖／TPBL職籃提供）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）副秘書長王志群、球評左從凱日前邀請台啤永豐雲豹執行長張建偉在節目上暢聊球隊秘辛，不料過程中張建偉一句「留言破五千，就叫李雅英來坐在群哥跟小左腿上」，引發爭議。對此，TPBL會長莊瑞雄29日晚間針對此事道歉，表示不應該有如此物化女性的言論。

針對張建偉失言爭議，TPBL會長莊瑞雄29日在臉書表示，他29日收到了許多球迷反應有關聯盟副秘書長王志群的YouTube頻道中有一些不恰當的言行，會長對此感到非常的抱歉。

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莊瑞雄說，頻道的內容主要是邀請籃球界的好朋友，藉由喝酒聊天，讓球迷了解這些球員之間的軼事，「但就算是朋友間的喝酒玩鬧，也不應該有如此物化女性的言論，更何況是具有影響力的人與平台」。

莊瑞雄最後說，他謹代表聯盟向所有球迷及當事人致歉，他們會深刻檢討與反省，加強性平觀念的教育，不會再讓類似的情形發生。

不過網友看了莊瑞雄的道歉文後仍不買單，有人說，「要叫本人親自出面道歉啊，不能大事當沒事一樣」、「把他們叫出來面對鏡頭向李雅英道歉，並且安排兩性平權課程，叫他們上課」、「我覺得直接叫那個人自己來對自己的事情道歉比較好」、「為什麼不是本人公開道歉」。

▲莊瑞雄臉書道歉全文。（圖／翻攝自莊瑞雄臉書）

事件起源於王志群日前與球評左從凱一起在YouTube頻道《5後時光》訪問張建偉、暢聊經營球隊的秘辛，過程中張建偉疑似說出「留言破五千，就叫李雅英來坐在群哥跟小左腿上」，引發網友不滿。

對此，台啤永豐雲豹29日發布聲明，強調網傳本球隊執行長張建偉發表「下面留言破五千，就叫李雅英來坐在群哥跟小左腿上」等言論，與實際事實明顯不符，經查證，張建偉執行長於節目中之實際發言為：「雅英來，就是要5000則，如果沒有5000則，雅英不會來。」「坐在群哥跟小左的中間。」全程並無「坐在腿上」等不當言語。

儘管如此，球隊也認知到，節目中使用「雅英來」等話題作為互動引導、刺激留言，確有考量不周之處，未能周全顧及性別敏感度與社會觀感，對此引發的不適、困擾或負面觀感，張建偉執行長本人在此誠摯致歉。