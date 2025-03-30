佐佐木朗希難解決打者　道奇主帥點關鍵缺陷

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

道奇日籍火球男佐佐木朗希今（30）日迎來大聯盟主場初登板，面對老虎卻再次遭遇控球難題，僅投1又2/3局便失2分退場。賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）點出佐佐木未能有效解決打者的關鍵原因——指叉球準度不足，讓打者更容易鎖定速球進行纏鬥。

佐佐木此戰投出61球，其中只有32球進入好球帶，出現4次保送，最快球速為96.9英里（約155.9公里）。儘管直球仍具威力，但控球與變化球未能搭配得宜，導致屢屢被纏鬥，難以解決打者。

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羅伯斯表示，「佐佐木一向以控球見長，是能穩定將球投進好球帶、不容易保送打者的投手。不過目前看來，他還沒有進入最佳節奏，也可能是想表現出色、證明自己的壓力導致失常。」

針對佐佐木投球節奏與變化球使用，羅伯斯進一步指出，「他今天的指叉球的準度不夠，導致球數落後情況頻繁。當你經常落後球數時，打者自然可以無視某些球種，專心鎖定速球，要讓速球發揮最大效果，他的指叉球就必須進入好球帶、具備壓制力。」

當被問及要如何讓佐佐木的指叉球更具效用時，羅伯斯直言，「如果打者根本不需要考慮某種球路，那他們擊球就會輕鬆許多，我們需要在提升速球控球同時，也讓指叉球變成可以用來對決的武器。」

▲道奇佐佐木朗希（左）、總教練羅伯斯（中）。（圖／達志影像／美聯社）

儘管2場登板都未能撐過第3局，羅伯斯仍展現強烈信心，認為這是年輕投手適應大聯盟的過程，他補充道，「佐佐木才23歲，才剛開始大聯盟旅程，我們會繼續支持他，不讓他想太多，幫助他邁向下一場登板。」

羅伯斯最後證實，佐佐木下一場預計在台灣時間4月6日作客費城人，目前安排他在2、3天後進行牛棚練投，再視狀況評估是否如期登板。