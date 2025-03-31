艾速特又引爭議！遭林安可轟炸後砸人　獅迷狂噓餅總也怒了

記者楊舒帆／綜合報導

台鋼雄鷹30日作客台南球場對戰統一獅，兩隊在本場比賽中激烈交鋒。比賽中，台鋼先發洋投艾速特卻因為場上的小衝突引發了一些熱議，他在林安可開轟的下一個打席砸中他的大腿，讓統一獅休息室引起騷動。

比賽開始後，台鋼雄鷹打線在4局上靠著連續安打取得3比0領先，然而在4局下，統一獅的林安可接連兩天開轟，他在這局中發揮強力擊球，轟出右外野的陽春炮，成功幫助獅隊追回1分，將比數縮小至3:1。

然而，隨後在林安可的下一打席中，艾速特投出了146公里的速球，卻砸中林安可的右大腿，讓他痛苦地跌坐在地。場上氣氛立刻變得緊張，獅迷當場狂噓，統一獅教練團林岳平和高志綱也隨即走出休息室，對此表達了不滿。雖然雙方衝突並未升級，但場上的緊張情緒依然蔓延。

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隨後，潘傑楷與林培緯接連敲出安打，再加上台鋼雄鷹的守備失誤，統一獅成功逆轉，比數改為4:3。轉播鏡頭捕捉到艾速特退場時，他與隊友陳柏清打算擊掌，但艾速特似乎用手套甩開陳柏清的手，這一畫面引發了網絡上的討論。

最終，統一獅在8局下依靠安打、保送及曾昱磬的第2次失誤，將比分擴大至6比3，最終以3分差距拿下開季的2連勝。

去年艾速特效力中信兄弟時，曾因隊友陳柏均因為控球失準，對戴培峰投出連續近身球，雙方發生板凳清空衝突，起因是艾速特在休息室噴話，當時總教練陳金鋒當時也曾表示，理解陳柏均並非故意，但觀察到艾速特在休息區有一些叫聲。