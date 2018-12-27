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詹皇列觀察名單慶幸「逃過一劫」　柯瑞：這種傷不能趕著復出

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▲勇士一哥柯瑞、湖人詹姆斯。（圖／CFP）

▲勇士一哥柯瑞給詹姆斯的傷勢建議。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

湖人一哥詹姆斯(LeBron James)意外在聖誕大戰打滑拉傷左腹股溝，所幸他的MRI檢查結果顯示「沒有大礙」，目前被列入每日觀察名單，但確定不會隨隊到客場沙加緬度；「詹皇」在推特上發文慶幸「逃過一劫」，但先前也曾因為腹股溝傷勢連續休戰11場的柯瑞(Stephen Curry)建議，這個部位的傷勢很微妙，不可趕著復出。

過去5季連續被拒於季後賽大門的湖人，本季有了聯盟頭號球星詹姆斯領軍，徹底改頭換面，甚至在聖誕大戰狂勝欲挑戰3連霸的衛冕軍勇士26分，但這場振奮紫金球迷的勝利也帶來了隱憂，即將迎來34歲生日的「詹皇」在第3節一次進攻時右腳打滑，拉到左腹股溝，一度痛到摀臉，被迫提前傷退。

雖然詹姆斯的MRI檢查結果沒有大礙，湖人官方對此也很樂觀，但上個月也曾因為腹股溝傷勢連續11場高掛免戰牌的勇士一哥柯瑞，提醒「詹皇」要小心對待這種傷勢，「我的經驗是，一開始的4到5天，你要確保不要讓傷勢再加重，讓它慢慢恢復，面對這種傷勢不能急著復出，這是我的感覺，這個部位有點微妙。

▲勇士一哥柯瑞、湖人詹姆斯。（圖／CFP）

▲勇士一哥柯瑞先前也因為腹股溝受傷缺席了11場。（圖／CFP）

柯瑞直言，要克服腹股溝傷勢必須格外有耐心，「最讓人受挫的一點是，就算你已經不覺得疼痛，你還是要很小心。我不知道他的傷勢嚴重程度，但進入「無痛」階段只是第一步，接著你必須增加場上的訓練量，確保不會出現傷勢反覆的狀況，你沒有辦法承受這種傷勢復發所要付出的代價。

雖然詹姆斯已經確定無緣湖人下一戰對國王的比賽，但他16年生涯已經打了1177場例行賽，出賽4萬5482分鐘，下一戰只是他缺席的第53場例行賽，這樣的數據完全是「鐵人」等級，對此柯瑞也很佩服，「能夠持續保持健康一直是他很自豪的地方，如果能幫助球隊，所有籃球員都想上場打球。我認為他照顧自己身體的方式，是讓他能持續健康出賽的重要原因。」

▲湖人一哥詹姆斯。（圖／CFP）

▲詹姆斯傷到腹股溝面露痛苦表情。（圖／CFP）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇LeBron James勇士
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