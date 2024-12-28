NBA打起來！太陽中鋒摑掌對手遭出拳還擊　火爆衝突3人遭驅逐

JUSUF NURKIC AND NAJI MARSHALL EXCHANGE PUNCHES ????pic.twitter.com/UgO1Fz8qDy — ClutchPoints (@ClutchPoints) December 28, 2024

記者游郁香／綜合報導

獨行俠今(28)日來到太陽主場踢館，第3節開局場上出現火爆衝突，鳳凰城中鋒紐基奇(Jusuf Nurkic)被吹進攻犯規，與上前找他理論的達拉斯前鋒馬歇爾(Naji Marshall)發生口角，紐基奇一掌拍向對方，馬歇爾出拳還擊，華盛頓(P.J. Washington)再把紐基奇推倒在地，最終3人都被驅逐出場。

▲太陽中鋒紐基奇一掌拍向獨行俠前鋒馬歇爾，對方出拳還擊。（圖／路透）

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在聖誕大戰中折損了當家頭牌唐西奇(Luka Doncic)的獨行俠，今日作客排名跌到西區第9的太陽，達拉斯上半場打完拉開55比39、16分領先，第3節還剩9分02秒，場上卻突然「打起來」，起因是太陽主戰中鋒紐基奇撞倒了達拉斯長人加福德(Daniel Gafford)被抓進攻犯規，獨行俠前鋒馬歇爾上前找他理論。

▲太陽中鋒紐基奇被推倒在地。（圖／路透）

兩人一言不合，紐基奇一掌拍向馬歇爾，馬歇爾憤而出拳還擊，雙方球員趕緊將兩人分開，過程中獨行俠悍將華盛頓出手推倒了紐基奇，裁判審視重播畫面後，將3人通通驅逐出場。

獨行俠記者湯瑪斯(Landon Thomas)表示，「我從不希望看到球員動手或被驅逐出場，但我喜歡看到馬歇爾和華盛頓在紐基奇面前為加福德挺身而出。當你的隊友這樣支持你時，那感覺一定很好。」