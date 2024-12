溫班亞瑪締NBA史上首見全能紀錄　6戰39火鍋有望最佳防守球員

Wemby now holds the LONGEST streak of games with at least 1 BLK & 1 3PM ???????? The best of each from his record-setting 22-game run! pic.twitter.com/3RvJYZkUwD

記者游郁香/綜合報導

224公分的「法國怪物」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)持續上演「火鍋秀」,他近6戰累計39記阻攻,平均每場6.5記,持續朝最佳防守球員目標邁進,他今日還締造一項NBA史上首見的全能紀錄,連22場至少1火鍋、命中1記三分,他此戰對籃網攻下19分、7籃板和6火鍋,率馬刺以96比87止住2連敗。

▲馬刺溫班亞瑪(左)。(圖/達志影像/美聯社)

20歲的溫班亞瑪菜鳥季就進入年度防守第1隊,奪下阻攻王的他,在上季年度最佳防守球員票選中僅次於「同鄉」學長戈貝爾(Rudy Gobert),他本季依舊以場均4火鍋獨佔「火鍋王」寶座,最近6戰更累計了39記阻攻,平均每場達6.5記,這讓他成為年度最佳防守球員的熱門人選。

