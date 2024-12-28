溫班亞瑪締NBA史上首見全能紀錄　6戰39火鍋有望最佳防守球員

Wemby now holds the LONGEST streak of games with at least 1 BLK & 1 3PM ????????



The best of each from his record-setting 22-game run! pic.twitter.com/3RvJYZkUwD — NBA (@NBA) December 28, 2024

記者游郁香／綜合報導

224公分的「法國怪物」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)持續上演「火鍋秀」，他近6戰累計39記阻攻，平均每場6.5記，持續朝最佳防守球員目標邁進，他今日還締造一項NBA史上首見的全能紀錄，連22場至少1火鍋、命中1記三分，他此戰對籃網攻下19分、7籃板和6火鍋，率馬刺以96比87止住2連敗。

▲馬刺溫班亞瑪（左）。（圖／達志影像／美聯社）

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20歲的溫班亞瑪菜鳥季就進入年度防守第1隊，奪下阻攻王的他，在上季年度最佳防守球員票選中僅次於「同鄉」學長戈貝爾(Rudy Gobert)，他本季依舊以場均4火鍋獨佔「火鍋王」寶座，最近6戰更累計了39記阻攻，平均每場達6.5記，這讓他成為年度最佳防守球員的熱門人選。

With 39 blocks over his last 6 games (6.5 blocks per game), Victor Wembanyama, who averages 4.0 blocks per game for the year, feels like a lock to win Defensive Player of the Year

pic.twitter.com/x5wUAcj8mp — Point Made Basketball (@pointmadebball) December 28, 2024

根據統計，NBA本季單場火鍋榜前3名都由溫班亞瑪包辦(10記、9記、8記)，除了在防守端帶給對手極大壓迫感，這位224公分長人還有外線投射能力，他的三分命中率從上季的32.5%提升到35.7%，他今日作客籃網，單場三分6投3中，並賞給對手6記火鍋，將單場至少命中1顆三分並完成1次阻攻的連續場次推進到22場，寫下NBA史上最長紀錄。

▲馬刺「法國怪物」溫班亞瑪。（圖／達志影像／美聯社）

溫班亞瑪此戰以14投7中攻下19分、7籃板、6火鍋、4助攻，投籃命中率50.0%、三分命中率50.0%、罰球命中率100.0%，他第3節開局上演雙手暴扣，砍進一記底角三分，隨後又命中兩記遠距投籃，幫助馬刺將優勢擴大到74比62，並在第4節初拉開到17分差，奠定了勝基。

籃網主帥費南德茲(Jordi Fernandez)直言，「我認為溫班亞瑪的那3個三分球改變了比賽的走向。特別的球員能投進高難度的投籃，這就是這行業的現實。但我為球隊感到驕傲，因為我們落後17分還在繼續戰鬥，最終我們縮小到9分差，仍然有更多的進攻機會。」