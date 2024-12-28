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費城一哥恩比德聖誕大戰比「不雅動作」　 遭NBA開罰246萬

文／中央社

美國職籃聯盟NBA今天對費城76人中鋒恩比德（Joel Embiid）開罰7萬5000美元（約新台幣246萬元），理由是他在76人與波士頓塞爾蒂克的聖誕大戰中對地主觀眾做出「不雅動作」。

▲▼七六人一哥恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

▲七六人一哥恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

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法新社報導，76人25日在NBA聖誕大戰以118比114擊敗地主塞爾蒂克，當時恩比德拿下27分、9籃板。 NBA在聲明中說，恩比德在上半場1次上籃後做出不雅動作慶祝，也就是模仿職業摔角團體DX、雙臂朝胯下內側向下揮動（DX crotch chop）的動作。他先前就曾因在球場上做出這個動作而挨罰。

上半場快結束前，恩比德在投進1記三分球後，又對波士頓球迷做出不雅動作。

恩比德去年榮獲NBA最有價值球員（MVP），但他本季因傷勢及與記者發生肢體衝突而遭禁賽3場，因此一共僅出賽9場。他因鼻骨骨折仍需戴著防護面具比賽。

關鍵字： NBA七六人恩比德

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