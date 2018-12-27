林書豪精準一拋助隊友空接爆扣　重拾三分手感連4戰得分上雙

▲林書豪。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

雖然27日對戰溜馬賽前，林書豪再度傳出下背部不適，但他仍如期登場，首節就連掃7分，包括一次突破後以假動作騙起喬瑟夫(Cory Joseph)，急停跳投命中；他上半場還送出一記妙傳，帶球過半場後將球精準拋到籃下，兩名老鷹隊友同時起跳，最後由安德森(Justin Anderson)雙手把球塞進籃框，上演了「空中接力」爆扣美技。

林書豪過去3戰有2場在末節爆發，率隊拉出一波3連勝，27日回到亞特蘭大主場面對東區第3的溜馬，他上半場展現極佳的手感，打了11分鐘，5投4中攻下12分、3助攻，外帶1火鍋，三分球2投全部命中，擺脫了過去4戰三分球9投0中的窘境。

林書豪首節完整打了最後6分鐘，上場不到30秒就在禁區邊緣，輕巧把球送給在弧頂位置的赫爾特(Kevin Huerter)，對方拔起命中三分球，讓老鷹取得17比11領先；隨後他帶球過半場，直接在右側45度角砍外線，這記26呎三分球是他近5戰以來首顆三分。

首節最後54.1秒，林書豪切入禁區，雖然溜馬喬瑟夫不斷在他背後干擾，他仍順利殺出血路反手拋進兩分；最後3.9秒，他再次突破面對喬瑟夫的防守，以假動作「騙起」對方，急停跳投命中；單節3次出手全部命中，攻下7分、2助攻。

▲林書豪。（圖／CFP）

次節還剩4分59秒，林書豪回到場上，隨即送出一記妙傳，他帶球過半場後果斷將球拋到籃下，隊友戴德蒙(Dewayne Dedmon)和安德森(Justin Anderson)同時起跳，最後安德森接到雙手把球塞進籃框，上演了「空中接力」爆扣美技。

上半場終了前3分55秒，林書豪幫忙掩護後，在左側45度角得到空檔，再次出手砍三分，球應聲入網，這是他本戰個人第2顆三分球，重拾外線準星。

次節最後1分50秒，林書豪再度突破禁區試圖高拋搶分，吸引波格丹維奇(Bojan Bogdanovic)出手犯規，他站上罰球線穩穩罰進2罰；上半場他打了11分鐘，5投4中掃了12分、3助攻，外帶1火鍋，三分球2投皆命中。

不過林書豪下半場沒能再添分數，他此役上陣20分鐘，6投4中拿下12分、5助攻，外帶火鍋、抄截各1的數據，本季首度連續4場得分上雙。可惜老鷹沒能維持半場的領先優勢，第3節被打出31對21的攻勢，終場以121比129落敗，無緣本季最長的4連勝。

▲林書豪。（圖／CFP）