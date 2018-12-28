聽公牛迷喊MVP笑了因想起過去　羅斯激動：他們依舊支持我

▲公牛球迷依舊熱情支持羅斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

灰狼27日作客風城的比賽，僅是本季重新綻放的「飆風玫瑰」在2016年6月遭公牛交易後，第2度回到家鄉也是發跡地芝加哥主場，羅斯(Derrick Rose)繳出全隊最高的24分、8助攻，還獲得滿場公牛迷的MVP呼聲，他賽後感性表示，當下他露出微笑是因為想起過往在這裡的美好歲月，「我沒想過會是這種場景，在某些時刻讓人非常感動，我依舊可以感受到他們對我的支持。」

羅斯此役先發上陣鏖戰了38分鐘，以19投11中飆出全隊最高的24分、8助攻和3籃板，率灰狼以119比94迎來2連勝。這場比賽彷彿再次讓公牛迷重回「飆風玫瑰」還未受膝傷摧殘前的光輝歲月，無論是加速突破轉身拋投或高難度的滯空投籃，全都得心應手；他的腳步輕盈，眼神綻放出自信的光芒。

「每個故事都有開始、轉折和結局，我想他的結局一定會很完美。」羅斯昔日在風城的恩師，也是現任灰狼主帥席波杜(Tom Thibodeau)，一直深信他的愛徒能克服傷病再次奮起，「我看了很多他在紐約的比賽影片，我覺得大家都忘了一件事，當羅斯得到MVP時，他才22歲。他還很年輕，這是最重要的事，我總認為當他恢復健康，他一定還能帶來很多貢獻。」

▲飆風玫瑰本季重新綻放。（圖／達志影像／美聯社）

而上季在羅斯遭騎士棄用，又被爵士釋出時對他伸出援手的席波杜，本季也如願看到「飆風玫瑰」繼續書寫他那曾被認為「已經結束」的籃球故事。

這場昔日風城MVP返回發跡地作客的比賽進行到最後5分26秒，出現了撼動人心的一幕，羅斯快速突破轉身拋進兩分並造成犯規，當他站上罰球線時，場邊響起了MVP呼聲，讓準備執行罰球的「飆風玫瑰」忍不住露出微笑。

「這讓想起過去的那些歲月，還有我有多感激，我在那樣年輕的年齡就能處在那個位置。我在這裡度過了那些日子，回到這裡打球很特別。我沒想過會是這種場景，在某些時刻讓人非常感動，我依舊可以感受到這裡對我的支持。」

羅斯也慶幸當自己陷入膝傷與復健的輪迴時，他始終沒有改變自己，「我依舊是我，我保留了那個真實的我對待家人。當我歷經那些困難時，很多人離開我的身邊，我看清了他們，我知道什麼是虛假的愛，什麼是真正的愛。」

▲羅斯說他感受到公牛球迷仍支持他。（圖／達志影像／美聯社）