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小咖哩3分鐘內砍11分完爆他　柯瑞灌籃回應發界外球竟命中

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▲勇士柯瑞、拓荒者小柯瑞、里拉德。（圖／CFP）

▲大小柯瑞對決。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

勇士28日在甲骨文球場面對拓荒者，一哥柯瑞(Stephen Curry)在末節前段與弟弟小柯瑞(Seth Curry)正面對決，「小咖哩」在2分47秒內連砍3顆三分彈掃下11分，完爆了曾蟬聯年度MVP的哥哥；灣區一哥則在弟弟下場後，上演抄截後快攻單手爆扣試圖扳回顏面。

由於柯瑞缺席了勇士11月與拓荒者交手的比賽，28日是他本季首度在場上與弟弟碰頭，兩人末節上演精采對決。「小咖哩」一上場就嘗試砍三分但沒能命中，柯瑞搶先在第4節還剩10分46秒，面對弟弟的防守之下，砍進32呎超遠的後撤三分，但15秒後，小柯瑞就甩掉哥哥上籃取分。

小柯瑞隨後在2分01秒內，連砍了3顆三分彈，這段期間勇士一哥沒有任何分數進帳，反倒變成了弟弟上演飆分秀的背景；「小咖哩」在末節最後7分44秒，面對哥哥的防守，硬是於右側45度角命中的27呎三分彈，助拓荒者拉開86比76、10分領先。

小柯瑞在短短的2分47秒內連4次出手命中，連砍了11分，完爆了哥哥，直到他下場休息後，柯瑞才在末節還剩6分11秒，抄走拓荒者中鋒紐基奇(Jusuf Nurkic)的球，跑快攻單手爆扣回應。

柯瑞在末節最後3分01秒連飆2記外線，並送出2次助攻給杜蘭特(Kevin Durant)，讓對方命中了2顆三分彈，包括正規賽最後20.1秒那記扳平比數的關鍵外線，也就是勇士末節最後階段得到的16分有12分都與他有關，硬是將戰線逼入延長。

由於拓荒者一哥里拉德(Damian Lillard)末節最後一擊差點掉球，勉強出手沒能命中，給了勇士0.2秒的進攻時間，由柯瑞在場邊發球，沒想到他隨手一拋球就進到籃框，讓甲骨文球場的球迷舉起手歡呼，可惜這個「進球」違例，無法為勇士添得分數，但「咖哩」天生的好手感還是令人嘖嘖稱奇。

這一戰柯瑞攻下29分、7助攻和5籃板，外帶火鍋、抄截各2的數據，但他延長賽最後14.3秒發生要命失誤，把球傳給了拓荒者先發主將哈克里斯(Maurice Harkless)釀下大禍，最終里拉德在最後6.3秒於右側底線砍進「零度角」致勝三分，率拓荒者以110比109帶走勝利。

▲勇士柯瑞、拓荒者小柯瑞、里拉德。（圖／CFP）

▲大小柯瑞對決。（圖／CFP）

關鍵字： NBA勇士柯瑞咖哩Stephen Curry拓荒者
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