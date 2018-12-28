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哈登猛飆9顆三分轟45+6　比下厄文23+11助火箭3連勝

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▲火箭哈登、塞爾提克厄文、霍佛德。（圖／CFP）

▲火箭一哥哈登對決塞爾提克主控厄文。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

過去8戰豪取7勝的火箭，28日繼續在豐田中心作戰，面對綠衫軍來犯，賽前傳出左小腿挫傷的火箭一哥哈登(James Harden)如期上陣，還在首節就狂轟了17分，雖然他一度在次節失去準星，但很快又在第3節最後5分鐘重拾手感；他此役猛飆45分、6助攻，單場還砍進9顆三分球，率隊以127比113喜迎3連勝。

哈登開賽不到30秒就發生傳球失誤，但他首節手感燙到著火，單節9投6中狂掃17分、4助攻，三分球8投5中，火箭在主場迅速拉開35比24、11分領先。

但「大鬍子」次節突然失去準星，沒再添得任何分數，作客的綠衫軍趁勢展開反攻，布朗(Jaylen Brown)聯手中鋒霍佛德(Al Horford)搶分，團隊單節砍進5顆三分彈，拉出31對22的反擊，上半場結束前將落後分數縮小到55比57。

值得一提的是，火箭次節一度在61秒內連吞3次技術犯規，從穿西裝坐在板凳上的保羅(Chris Paul)、主帥丹東尼(Mike D'Antoni)到禁區主將卡佩拉(Clint Capela)全部遭殃。

▲火箭哈登、塞爾提克厄文、霍佛德。（圖／CFP）

▲哈登狂飆45分。（圖／CFP）

次節熄火的哈登，直到第3節最後5分鐘才重拾手感，連砍了3顆三分球，格林(Gerald Green)和新援小瑞佛斯(Austin Rivers)也加入飆外線的行列，讓火箭要回92比86、6分領先。

火箭末節開局拉出一波8比2攻勢，在格林砍進23呎三分球後，將領先優勢擴大到100比88。一哥哈登最後8分24秒回到場上後繼續飆分，先是來了一記27呎後撤步三分，隨後又在三分外線買到犯規，3罰2中，並殺入禁區上籃取分，要到加罰完成三分打。

在比賽還剩5分19秒時，火箭已經取得115比99、16分領先。雖然綠衫軍試圖追趕分數，打出一波7比0反擊，將落後分數縮小到8分，但隨後連續發生走步違例和傳球失誤，讓火箭射手戈登(Eric Gordon)輕鬆妙傳卡佩拉，聯手上演空中接力爆扣，撲滅了綠衫軍的反攻氣焰。

終場前1分45秒，哈登連7罰命中，個人得分來到45分，率隊以127比113、14分差收下3連勝。塞爾提克主控厄文此役則攻下23分、11助攻和5籃板，但這並不足以幫助綠衫軍扭轉戰局。

▲火箭哈登、塞爾提克厄文、霍佛德。（圖／CFP）

▲哈登單場命中9顆三分球。（圖／CFP）

關鍵字： NBA火箭哈登保羅塞爾提克厄文
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