詹皇恐缺席多戰迫湖人簽其他巨星？　魔術強森：滿意現狀

▲詹姆斯的左腹股溝傷勢引起極大關注。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

雖然詹姆斯(LeBron James)的MRI檢查結果顯示只是左腹股溝輕微拉傷，僅被列入每日觀察名單，但美國《ESPN》28日報導，湖人對這位即將迎來34歲生日的頭號巨星的傷勢相當謹慎，計畫讓他休戰數場；這是否會「加速」湖人簽下其他超級球星的行動，引起了關注，但總裁魔術強森(Magic Johnson)明確否認，並強調對球隊的現狀很滿意。

在26日對勇士的聖誕大戰傷退前，詹姆斯已經連續出賽156場，但他在該役持球進攻時打滑拉傷左腹股溝，使得這項紀錄中斷。雖然檢查結果顯示傷勢沒有大礙，他也已經展開恢復性的基礎訓練，但因為他過去沒經歷過這種程度的腹股溝拉傷，因此肯定需要時間觀察身體對治療方式的反應。

美國《ESPN》28日報導，湖人計畫讓目前被列入每日觀察名單的詹姆斯休戰「數場」；至於他何時能回歸，目前還沒有明確的時間表。「詹皇」受傷前本季出賽34場，繳出場均27.3分、7.1助攻和8.3籃板的全能數據，率紫金大軍擠進西區前4強。

▲詹姆斯缺陣並沒有讓魔術強森感到憂心。（圖／CFP）

詹姆斯16年生涯已經打了1177場例行賽，出賽4萬5482分鐘，湖人28日對國王一役，只是他缺席的第53場例行賽，這樣的數據完全是「鐵人」等級；但他這個月底就要滿34歲，這次的傷勢是否會讓他開始「走下坡」？對此湖人總裁魔術強森一點都不擔心。

「我們不在乎別人說了什麼，我們有一個很棒的賽季，我們不擔心別人說什麼。我很滿意球隊的現況，我們會沒事的。」被問到詹姆斯受傷缺陣，是否會「加速」湖人簽下其他超級巨星的行動，魔術強森則予以否認，還連說了3個「不」。

魔術強森認為剩下的湖人球員只要上場努力打球，保持團結，打出湖人風格的籃球就可以；至於詹姆斯何時能復出，他則只回答，紫金一哥需要一些休養的時間。

▲湖人與鵜鶘一哥戴維斯的緋聞傳得沸沸揚揚。（圖／CFP）