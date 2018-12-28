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柯瑞致命傳球失誤　里拉德OT最後6.3秒零度角三分氣走勇士

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▲勇士柯瑞、拓荒者小柯瑞、里拉德。（圖／CFP）

▲勇士一哥柯瑞對決拓荒者主控里拉德。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

在聖誕大戰慘輸湖人26分的衛冕軍勇士，28日在甲骨文球場迎戰拓荒者，再度陷入苦戰，雖靠著杜蘭特(Kevin Durant)末節最後20.1秒的28呎三分將戰線逼入延長，但此役攻下29分的灣區一哥柯瑞(Stephen Curry)關鍵時刻發生致命傳球失誤，讓拓荒者主控里拉德(Damian Lillard)最後6.3秒砍進「零度角」三分，硬是以110比109帶走勝利。

勇士一哥柯瑞剛開賽就賞了拓荒者二當家麥卡倫(CJ McCollum)一鍋，他首節連切帶投拿下6分，兩隊陷入拉鋸，李文斯頓(Shaun Livingston)最後1分04秒上演爆扣，讓衛冕軍取得28比27、1分領先。

柯瑞次節開局切入禁區拋進兩分，並砍進一記26呎三分球，勇士拉開35比27、8分領先，但拓荒者中鋒紐基奇(Jusuf Nurkic)聯手陣中一哥里拉德追分；里拉德上半場最後4分14秒完成三分打，將比數反超為41比40，率隊拉出一波11比6攻勢，拓荒者帶著52比46、6分領先進入下半場。

▲勇士柯瑞、拓荒者小柯瑞、里拉德。（圖／CFP）

▲大小柯瑞同場較勁。（圖／CFP）

兩隊第3節形成激烈拉鋸，上半場10投6中掃下15分的柯瑞，在此節還剩8分42秒砍進個人此戰第3顆三分球，隨後他又送助攻給防守悍將格林(Draymond Green)，助勇士扳平比分，但灣區大軍始終無法有效封鎖紐基奇的火力，讓他在此節中後段連拿6分，率拓荒者拉開70比61、9分領先，迫使勇士喊出暫停。

暫停過後，勇士迅速展開反擊，格林與近況不佳的「浪花弟」接連跳出來搶分，湯普森(Klay Thompson)砍進個人此役第2顆三分球，拉出一波10比0反擊，將比數改寫為71比70；近3分鐘沒得分的拓荒者直到此節最後1分19秒才打破進球荒，里拉德最後36.2秒補上一記30呎外線冷箭，要回75比71、4分領先。

柯瑞末節開局飆進超遠的32呎三分，將分差縮小到1分，但他的弟弟小柯瑞(Seth Curry)也跳出來連飆3顆外線，砍了11分，讓拓荒者拉開86比76、10分領先；眼看弟弟發威，「咖哩」也不甘示弱，在最後6分16秒上演先抄球再跑快攻單手把球塞進籃框的美技，將分差縮小到6分。

▲勇士柯瑞、拓荒者小柯瑞、里拉德。（圖／CFP）

▲大小柯瑞同場較勁。（圖／CFP）

柯瑞聯手杜蘭特展開反擊，兩人最後3分鐘合砍了14分，杜蘭特末節最後20.1秒在右側45度角命中的三分把比數扳成102平；隨後里拉德浪費了最後一擊機會，還給了勇士0.2秒的進攻時間，柯瑞把球發進場內，想拋到籃下給伊谷達拉，球卻意外進了籃框，球權轉換給拓荒者，最終雙方進入延長賽。

柯瑞在延長賽開局連送2次助攻，格林最後51.8秒命中一記三分球，勇士保有2分領先，但「咖哩」在終場前14.3秒發生要命傳球失誤，直接把球送到哈克里斯(Maurice Harkless)手上，最終里拉德在最後6.3秒於右側底線砍進「零度角」致勝三分，率拓荒者以110比109帶走勝利。

此役柯瑞繳出29分、7助攻和5籃板，外帶抄截、火鍋各2的數據，三分球15投6中，杜蘭特則拿下26分、11助攻和10籃板的大三元數據；拓荒者有3人得分突破20大關，紐基奇砍27分、12籃板，麥卡倫貢獻24分，致勝功臣里拉德則攻下21分、5助攻。

▲拓荒者一哥里拉德。（圖／CFP）

▲里拉德延長賽砍進致勝三分。（圖／CFP）

關鍵字： NBA勇士柯瑞杜蘭特里拉德拓荒者
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