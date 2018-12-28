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勇士殺手？里拉德近5次對戰場均31分　OT冷血三分比下KD

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▲拓荒者一哥里拉德。（圖／達志影像／美聯社）

▲拓荒者一哥里拉德。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

拓荒者一哥里拉德(Damian Lillard)在28日作客衛冕軍勇士一役，雖然整場20投僅7中，命中率下滑到3成5，末節還搞砸最後一擊機會，但他延長賽再次展現「強心臟」本色，終場前6.3秒於右側底線接到球，直接拔起來砍「零度角」三分，加上杜蘭特(Kevin Durant)最後0.9秒中距離出手落空，拓荒者1分差氣走灣區大軍。

在聖誕大戰慘敗的兩隊勇士、拓荒者28日正面交鋒，這是兩隊本季第2度交手，前一次衛冕軍在一哥柯瑞(Stephen Curry)缺陣之下，仍以125比97大勝28分；但此役雙方打得難分難解，雖然拓荒者末節一度拉開10分領先，但「咖哩」與杜蘭特最後3分01秒攜手連飆4記三分，硬是讓比賽回到原點。

在杜蘭特末節終了前20.1秒砍進追平三分後，拓荒者原本有很充裕的時間能再次反超比數，但里拉德面對「浪花弟」湯普森(Klay Thompson)的防守差點掉球，勉強出手沒能命中，雙方戰成102平進入延長賽。

▲拓荒者一哥里拉德。（圖／CFP）

▲拓荒者一哥里拉德。（圖／CFP）

儘管里拉德延長賽僅得到3分，但這3分出現在最後6.3秒，當時拓荒者2分落後，勇士一哥柯瑞想傳球給隊友卻意外送到哈克里斯(Maurice Harkless)手上，里拉德拿到球後在一陣混亂下仍順利把球傳給阿米努(Al-Farouq Aminu)，自己空手跑位到右側底線，接球後果斷拔起來砍三分，球應聲破網，拓荒者反倒取得110比109領先。

雖然此役攻下26分、11助攻和10籃板、生涯第12度大三元的杜蘭特，在最後0.9秒嘗試中距離跳投扭轉頹勢，但他沒能命中，只能看著拓荒者帶走勝利，勇士則陷入2連敗。

里拉德此役鏖戰了41分鐘，砍下21分、5助攻和1籃板；值得一提的是，近5次與勇士交手，他場均得分飆高到31分，整體投籃命中率4成24，三分命中率3成88，讓灣區大軍相當頭痛。他賽後表示，「我們需要這一勝，這場比賽對我們來說很重要，尤其要和他們打2連戰，必須拿出穩定的表現。」

而錯失了最後0.9秒的中距離投籃，則讓杜蘭特相當悔恨，「我應該要投進那球的，那是很平常、很簡單的一球。」

▲勇士柯瑞、拓荒者小柯瑞、里拉德。（圖／CFP）

▲拓荒者一哥里拉德。（圖／CFP）

關鍵字： NBA拓荒者里拉德勇士柯瑞杜蘭特
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