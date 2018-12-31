哈登12月單月已破500分仍「不滿」　蟬聯年度MVP不是夢？

▲火箭哈登。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

火箭一哥哈登(James Harden)前役對鵜鶘飆出41分、9籃板和6助攻，連3場單場得分突破40大關，也是連續第9場至少攻下30分，個人12月單月總得分已來到503分，刷新個人新高，不過「大鬍子」接受《休士頓紀事報》訪問時表示，他不會因此滿足，「我永遠都想要更多。」若他能維持如此的表現，蟬聯年度MVP將不是夢。

開季一度陷入泥淖的火箭，在當家得分手哈登12月繳出威猛表現之下，至今14戰僅輸了4場。近3場對雷霆、綠衫軍塞爾提克和鵜鶘，火箭一哥更連續飆破40分，3戰轟了127分，同時他也締造連9場得分破30大關、連7場得分35+的紀錄，但他不打算停下「狂飆」的腳步。

「永遠都不能滿足，不能感到滿意，我永遠都想要更多。」哈登表示他只是持續保持侵略性，並對自己的投籃保持信心。本季至今他的場均得分飆高到33分，暫居得分王寶座，12月單月更繳出場均35.9分、7.5助攻和5.6籃板，外帶1.8抄截的MVP等級數據。

▲火箭哈登。（圖／CFP）

火箭主帥丹東尼(Mike D'Antoni)很樂見愛徒爆發，「我只要坐著好好欣賞他的表現，他正在做的事非常不可思議。」對於有人說只有哈登單場拿下40分，火箭才能能贏球，丹東尼不以為意，「那又怎樣，他每晚都能攻下40分，這是好事，他是一位非凡的球員，只要放鬆欣賞他的表現就好，他很棒。」

哈登12月單月總得分已來到503分，這是他生涯單月總得分的新高紀錄；包括他在內，聯盟過去10年，只有4位球員曾締造單月得分破500的紀錄，其他3位分別是勇士5巨頭之一杜蘭特(Kevin Durant)（3次）、雷霆一哥衛斯布魯克(Russell Westbrook)（2次）和紫金傳奇布萊恩(Kobe Bryant)（1次）。

▲火箭哈登。（圖／達志影像／美聯社）