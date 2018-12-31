運動雲

> >

哈登12月單月已破500分仍「不滿」　蟬聯年度MVP不是夢？

ETtoday運動雲

▲火箭哈登。（圖／CFP）

▲火箭哈登。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

火箭一哥哈登(James Harden)前役對鵜鶘飆出41分、9籃板和6助攻，連3場單場得分突破40大關，也是連續第9場至少攻下30分，個人12月單月總得分已來到503分，刷新個人新高，不過「大鬍子」接受《休士頓紀事報》訪問時表示，他不會因此滿足，「我永遠都想要更多。」若他能維持如此的表現，蟬聯年度MVP將不是夢。

開季一度陷入泥淖的火箭，在當家得分手哈登12月繳出威猛表現之下，至今14戰僅輸了4場。近3場對雷霆、綠衫軍塞爾提克和鵜鶘，火箭一哥更連續飆破40分，3戰轟了127分，同時他也締造連9場得分破30大關、連7場得分35+的紀錄，但他不打算停下「狂飆」的腳步。

永遠都不能滿足，不能感到滿意，我永遠都想要更多。」哈登表示他只是持續保持侵略性，並對自己的投籃保持信心。本季至今他的場均得分飆高到33分，暫居得分王寶座，12月單月更繳出場均35.9分、7.5助攻和5.6籃板，外帶1.8抄截的MVP等級數據。

▲火箭哈登、塞爾提克厄文、霍佛德。（圖／CFP）

▲火箭哈登。（圖／CFP）

火箭主帥丹東尼(Mike D'Antoni)很樂見愛徒爆發，「我只要坐著好好欣賞他的表現，他正在做的事非常不可思議。」對於有人說只有哈登單場拿下40分，火箭才能能贏球，丹東尼不以為意，「那又怎樣，他每晚都能攻下40分，這是好事，他是一位非凡的球員，只要放鬆欣賞他的表現就好，他很棒。」

哈登12月單月總得分已來到503分，這是他生涯單月總得分的新高紀錄；包括他在內，聯盟過去10年，只有4位球員曾締造單月得分破500的紀錄，其他3位分別是勇士5巨頭之一杜蘭特(Kevin Durant)（3次）、雷霆一哥衛斯布魯克(Russell Westbrook)（2次）和紫金傳奇布萊恩(Kobe Bryant)（1次）。

▲火箭哈登、雷霆衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭哈登。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA火箭哈登丹東尼
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

胖到127公斤遭同學霸凌　肉肉女1年甩63公斤變爆乳女神

推薦閱讀

詹皇34歲生日自比好酒「越老越好」　還未回場上訓練

湖人3小將合砍69分送詹皇生日禮　湖人宰國王成功復仇

韋德變向過人單手爆扣拿21分　熱火難敵灰狼唐斯飆34+18

喬治大風車爆扣飆36分　衛少22投4中致命失誤賠掉勝利

熱門新聞

海盜好隊友艾銳克加盟中信兄弟　張進德：有大聯盟實力

勇士冠軍成員楊恩入金塊20天打4戰被裁　丹佛2主將即將回歸

SBL／倒數2分鐘兩個「U」遭逆轉　麥班達無奈裁判僅給璞園3罰

SBL／報恩范耿祥的信任　「大麥克」要讓教練笑著離開球場

日職／栗山英樹明年打線安排　王柏融排中外野或三壘

被「棄守」到不會打球　嘴綠出現離奇走步違例

讀者回應

﻿

最新新聞

1西河扛責　喬治批吹判尺度爛透了

2七六人將尋求內線替補與射手

3中華男籃東奧夢　拚積分打奧運資格賽

4阿久根曾轟朴贊浩　許銘傑印象深

5打造桃王朝　桃猿拚連6冠軍奪總冠軍3連霸

熱門新聞

1艾銳克來台　張進德：大聯盟實力

2「尼克楊」入金塊20天打4戰被裁

3SBL／麥班達無奈裁判僅給璞園3罰

4SBL／麥克連報恩范耿祥的信任

5栗山英樹：王柏融排中外野或三壘

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

泰山高中階梯訓練

反對養狗！阿嬤嗆養了就載去丟　4年後「親手釘木床」變職業狗奴

郭子乾「韓國瑜→柯文哲」只花20秒　《悶鍋出任務》從後台演到幕前

帥氣兒子低調迎娶美嬌娘！ 小倆口甜蜜現身　賴清德：盼明年抱孫子

陳意涵挺孕肚合體《比悲傷》　嗆劉以豪不宣傳：是在紅什麼？

牛排吃到飽VS大胃王　路路狂嗑150盎司老闆投降
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366