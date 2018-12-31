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湖人3小將合砍69分送詹皇生日禮　湖人宰國王成功復仇

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▲湖人詹姆斯。（圖／CFP）

▲湖人一哥詹姆斯迎來34歲生日。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

湖人31日迎來一哥詹姆斯(LeBron James)因腹股溝傷勢缺陣後的第3戰，也是4天內第2度與國王交鋒，前一次交手，紫金軍團慘遭波格丹維奇(Bogdan Bogdanovic)的三分絕殺；不過這一戰他們成功復仇，憑藉末節一波18比2大逆襲，以121比114止住2連敗，也送給迎接34歲生日的「詹皇」最棒的禮物。

詹姆斯意外在聖誕大戰拉傷了左腹股溝後，湖人過去2戰皆輸球，31日在主場迎戰4天前曾絕殺他們的國王隊，雖然第3節一度落後達11分，但靠著波普(Kentavious Caldwell-Pope)此節最後5分半鐘連飆12分，包括3顆三分球，一度還取得1分反超，3節打完也僅落後4分。

此役湖人3位小將英格雷(Brandon Ingram)、哈特(Josh Hart)和從板凳出發的波普得分皆突破20大關，3人合力轟下69分，並聯手在決勝節率隊拉出一波18比2大逆襲，加上庫茲馬(Kyle Kuzma)也砍了18分、9籃板和6助攻，終場以121比114成功復仇退國王，送給詹姆斯最棒的34歲生日禮物。

▲湖人波普、英格雷。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人波普與英格雷聯手飆分。（圖／達志影像／美聯社）

湖人此役以波普攻下26分最高，他單場命中5顆三分也是個人本季新高；哈特繳出22分、7籃板和3助攻；英格雷則有21分、9助攻和7籃板進帳，外帶2火鍋。

這一戰詹姆斯也穿著紅色西裝到場邊觀戰，他心情相當輕鬆，不僅一面走路一面唱生日快樂歌，還跟場邊的攝影大哥開起玩笑，「喔，我把我的酒杯丟在車上了，我忘了帶。」前一場對快艇的比賽，「詹皇」曾捧著一杯紅酒進入球場，引起熱議。

▲湖人詹姆斯。（圖／CFP）

▲湖人一哥詹姆斯穿著紅西裝觀戰。（圖／CFP）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇LeBron James波普
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