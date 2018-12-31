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喬治大風車爆扣飆36分　衛少22投4中致命失誤賠掉勝利

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▲雷霆喬治、衛斯布魯克；獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆二哥喬治與獨行俠超級新人唐西奇互別苗頭。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

本季打出生涯年的明星搖擺人喬治(Paul George)，前役因右側股四頭肌挫傷缺戰太陽，31日復出面對獨行俠，24投12中飆出全場最高的36分、5籃板，末節最後3分半鐘更連砍2顆三分彈，一度率雷霆反超6分；無奈終場前2分鐘，他與整場22投4中的一哥衛斯布魯克(Russell Westbrook)接連發生致命失誤，獨行俠最終仍以105比103將勝利留在主場。

暫居西區第3的雷霆，31日來到達拉斯挑戰獨行俠，兩隊上半場陷入拉鋸，雷霆在二哥喬治前2節就掃下17分帶領下，帶著59比57、2分領先進入下半場；喬治還在上半場終了前1分16秒，接到「衛少」抄來的球，上演了大風車爆扣美技。但雷霆第3節進攻當機，單節只得到14分，陷入73比84、11分落後。

雖被獨行俠拉開雙位數分差，但雷霆決勝節展開大反攻，喬治末節最後4分鐘一人連砍13分，包括兩顆三分球，一度率隊將比數反超為101比95；但他隨後發生掉球失誤，讓達拉斯禁區主將小喬丹(DeAndre Jordan)輕鬆扣籃，將分差縮小到2分。

▲雷霆喬治、衛斯布魯克；獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆一哥衛斯布魯克狂打鐵。（圖／達志影像／美聯社）

最後1分22秒，喬治命中一記20呎急停跳投，雷霆要回4分領先，但10秒後他就在小喬丹身上賠上犯規，對方兩罰1中，加上雷霆一哥衛斯布魯克終場前57.3秒發生要命失誤，球被巴恩斯(Harrison Barnes)抄走，喬治出手犯規將巴恩斯送上罰球線，這位26歲前鋒穩穩把握住兩罰，將分差縮小到1分。

獨行俠潛力小將史密斯(Dennis Smith Jr.)最後24.8秒切入拉桿上籃，幫助獨行俠以104比103超前比分，喬治最後4秒的後仰跳投不進，雷霆只能將小喬丹送上罰球線凍結時間，小喬丹兩罰1中，獨行俠仍保有2分領先；「衛少」終場前0.3秒在左側底線出手三分落空，最後只能看著獨行俠以105比103帶走勝利。

此役喬治轟下36分、5籃板，但三分球11投僅3中；衛斯布魯克手感相當冰冷，22投4中只有9分進帳，但貢獻了8助攻、9籃板和6抄截。獨行俠以超級新人唐西奇(Luka Doncic)攻下25分、7助攻和3籃板最佳。

▲雷霆喬治、衛斯布魯克；獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬治末節率隊反超，決勝時刻卻與一哥衛斯布魯克接連發生失誤。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA雷霆衛斯布魯克衛少喬治獨行俠
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