運動雲

> >

韋德變向過人單手爆扣拿21分　熱火難敵灰狼唐斯飆34+18

ETtoday運動雲

▲熱火韋德。（圖／達志影像／美聯社）

▲熱火韋德。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

迎來生涯最終季的熱火招牌球星韋德(Dwyane Wade)，在31日對戰灰狼的比賽中，再次繳出高效表現，替補上場28分鐘攻下全隊最高21分、5助攻和4籃板，還在末節終了前1分36秒，大秀變向過人「單手劈扣」美技，32秒後又殺到禁區上籃取分，不過熱火最終仍難敵灰狼，以104比113落敗。

連3場在邁阿密主場作戰的熱火，31日面對灰狼來犯，首節就打出30對19的猛攻「下馬威」，但灰狼次節急起直追，單節灌進了35分，一舉在半場終了前取得55比54、1分反超，並在被看好能成為新一代明尼蘇達領袖唐斯(Karl-Anthony Towns)連切帶投飆分之下，在第3節終了前進一步將分差擴大到86比77。

雖然從板凳出發的熱火當家球星韋德決勝節不僅穿針引線送出3次助攻，還在比賽最後1分36秒大秀變向過人單手爆扣美技，隨後又殺到禁區上籃搶分，將雙方差距縮小到個位數，但南灘軍團最終仍沒能扭轉戰局，以104比113吞下近3場第2敗。

▲熱火韋德。（圖／達志影像／美聯社）

▲熱火韋德。（圖／達志影像／美聯社）

此役灰狼主將唐斯飆出34分、18籃板和7助攻，外帶6火鍋的優異數據，單場還貢獻3顆三分球，展現他能裡能外的全能身手，他成為繼「天勾」賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)後，首位單場繳出此數據的球員，賈霸曾在1975年11月代表湖人出戰太陽時，攻下35分、19籃板和9助攻，外帶8火鍋。

熱火則以「閃電俠」表現最為出色，他替補上陣28分鐘高效掃了21分、5助攻和4籃板，外帶1火鍋，雖然無緣幫助球隊取勝，但熱火憑藉12月份一波5連勝，目前以17勝18敗暫居東區第7；對此韋德很滿意，他相信球隊在新的一年會有更棒的表現，「我們這個月的表現有很大的進步，這一敗可能會讓我們取得的成就打折扣，但我們確實進步很多。」

▲熱火韋德；灰狼唐斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼唐斯。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA熱火韋德灰狼唐斯
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

大胸部女生的7種日常困擾　彎腰撿筆也能變大家的獵物

推薦閱讀

喬治大風車爆扣飆36分　衛少22投4中致命失誤賠掉勝利

勇士冠軍成員楊恩入金塊20天打4戰被裁　丹佛2主將即將回歸

勇士殺手？里拉德近5次對戰場均31分　OT冷血三分比下KD

小咖哩3分鐘內砍11分完爆他　柯瑞灌籃回應發界外球竟命中

熱門新聞

海盜好隊友艾銳克加盟中信兄弟　張進德：有大聯盟實力

SBL／倒數2分鐘兩個「U」遭逆轉　麥班達無奈裁判僅給璞園3罰

勇士冠軍成員楊恩入金塊20天打4戰被裁　丹佛2主將即將回歸

SBL／報恩范耿祥的信任　「大麥克」要讓教練笑著離開球場

日職／栗山英樹明年打線安排　王柏融排中外野或三壘

被「棄守」到不會打球　嘴綠出現離奇走步違例

讀者回應

﻿

最新新聞

1亞足賽／10大值得關注賽事（上）

2恩比德缺陣　拓荒者轟垮七六人

3高志綱接二軍教頭　赴美自訓教練研習

4新明陳彥廷飆速　日本信越按讚

5SBL／麥克連忠於「巨人」掃質疑

熱門新聞

1艾銳克來台　張進德：大聯盟實力

2SBL／麥班達無奈裁判僅給璞園3罰

3SBL／麥克連報恩范耿祥的信任

4「尼克楊」入金塊20天打4戰被裁

5栗山英樹：王柏融排中外野或三壘

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

泰山高中階梯訓練

反對養狗！阿嬤嗆養了就載去丟　4年後「親手釘木床」變職業狗奴

郭子乾「韓國瑜→柯文哲」只花20秒　《悶鍋出任務》從後台演到幕前

帥氣兒子低調迎娶美嬌娘！ 小倆口甜蜜現身　賴清德：盼明年抱孫子

陳意涵挺孕肚合體《比悲傷》　嗆劉以豪不宣傳：是在紅什麼？

綁鞋帶坐垮攤車還留紙條求償　網批：現在肇事的比較委屈？
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366