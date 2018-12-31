韋德變向過人單手爆扣拿21分　熱火難敵灰狼唐斯飆34+18

▲熱火韋德。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

迎來生涯最終季的熱火招牌球星韋德(Dwyane Wade)，在31日對戰灰狼的比賽中，再次繳出高效表現，替補上場28分鐘攻下全隊最高21分、5助攻和4籃板，還在末節終了前1分36秒，大秀變向過人「單手劈扣」美技，32秒後又殺到禁區上籃取分，不過熱火最終仍難敵灰狼，以104比113落敗。

連3場在邁阿密主場作戰的熱火，31日面對灰狼來犯，首節就打出30對19的猛攻「下馬威」，但灰狼次節急起直追，單節灌進了35分，一舉在半場終了前取得55比54、1分反超，並在被看好能成為新一代明尼蘇達領袖唐斯(Karl-Anthony Towns)連切帶投飆分之下，在第3節終了前進一步將分差擴大到86比77。

REVERSE, REVERSE! pic.twitter.com/xSg7nJLsTs — Miami HEAT (@MiamiHEAT) 2018年12月31日

雖然從板凳出發的熱火當家球星韋德決勝節不僅穿針引線送出3次助攻，還在比賽最後1分36秒大秀變向過人單手爆扣美技，隨後又殺到禁區上籃搶分，將雙方差距縮小到個位數，但南灘軍團最終仍沒能扭轉戰局，以104比113吞下近3場第2敗。

▲熱火韋德。（圖／達志影像／美聯社）

此役灰狼主將唐斯飆出34分、18籃板和7助攻，外帶6火鍋的優異數據，單場還貢獻3顆三分球，展現他能裡能外的全能身手，他成為繼「天勾」賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)後，首位單場繳出此數據的球員，賈霸曾在1975年11月代表湖人出戰太陽時，攻下35分、19籃板和9助攻，外帶8火鍋。

熱火則以「閃電俠」表現最為出色，他替補上陣28分鐘高效掃了21分、5助攻和4籃板，外帶1火鍋，雖然無緣幫助球隊取勝，但熱火憑藉12月份一波5連勝，目前以17勝18敗暫居東區第7；對此韋德很滿意，他相信球隊在新的一年會有更棒的表現，「我們這個月的表現有很大的進步，這一敗可能會讓我們取得的成就打折扣，但我們確實進步很多。」

▲灰狼唐斯。（圖／達志影像／美聯社）