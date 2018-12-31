詹皇34歲生日自比好酒「越老越好」　還未回場上訓練

▲湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

聯盟頭號巨星詹姆斯(LeBron James)美國時間30日迎來34歲生日，雖然他因為在聖誕大戰拉傷左腹股溝還在養傷，目前沒有復出時間表，但這並不影響他慶生的好心情，他在個人Instagram的限時動態上，一一感謝眾多朋友的生日祝福，他將自己比喻為上好的紅酒，「我覺得自己隨著年齡的增長越變越好。」

上季打滿82場例行賽的詹姆斯，本季前34場又「全勤」，但他在上周的聖誕大戰意外拉傷腹股溝，包括台灣時間31日對國王的比賽在內，他已經連3場高掛免戰牌，還沒有明確的歸隊時間表。湖人主帥華頓(Luke Walton)談到這位34歲老將的狀況時表示，「我不知道他在訓練室的每日練習菜單，但他還沒回到場上訓練。」

目前詹姆斯被列入每日觀察名單，由於他生涯沒遭遇過類似這次的腹股溝拉傷，加上他已是征戰賽場16年的老將，湖人方面肯定會更加小心對待他的傷勢；看起來他不太可能趕得上3日面對西區強敵雷霆一役，對此華頓直言，「我還沒有想到那麼遠的事。」

▲湖人詹姆斯。（圖／CFP）

在詹姆斯度過34歲生日這天，湖人靠著末節一波18比4大逆襲，終場以121比114力克4天前曾絕殺他們的國王隊，報了一箭之仇，不僅止住2連敗，也終結了「詹皇」缺陣時所屬球隊13連敗的尷尬紀錄；前一次他掛免戰牌，球隊還能贏球，得追溯到2016年3月17日，騎士以1分險勝獨行俠。

雖然還不確定何時能復出，但據之前的MRI檢查結果顯示，詹姆斯只是輕微的腹股溝拉傷沒有大礙，他也因此難得能「放假」過生日，在個人Instagram的限時動態上一一感謝傳送生日祝福給他的好友，包括摯友韋德(Dwyane Wade)、前騎士戰友洛夫(Kevin Love)、湯普森(Tristan Thompson)等人。

「詹皇」錄製了一段短片致謝，「我想感謝所有祝我34歲生日快樂的人，就有如上好的紅酒，我覺得自己隨著年歲增長，變得越來越好，我很感激這點。 」他還向粉絲展示了他收到的紅酒。

▲湖人詹姆斯。（圖／CFP）