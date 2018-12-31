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西河自責打得像屎讓隊友失望　喬治批對手2分鐘獲8罰爛透

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▲雷霆喬治、衛斯布魯克；獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲衛斯布魯克自責這個月打太爛。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

雷霆一哥衛斯布魯克(Russell Westbrook)31日作客獨行俠一役狂打鐵，22投4中，命中率慘跌到1成82，只有9分進帳，這是他12月以來第2度單場得分僅個位數，更糟糕的是，他還在最後57.3秒發生致命掉球失誤；在雷霆以2分差飲恨後，他自責表示，「全部都是我的責任，這個月我打得像屎一樣爛。

雖然「衛少」前役對太陽轟下40分，但12月份他的場均得分下滑到18.1分，單月平均3成72的命中率更遠低於生涯4成35的水準；31日對獨行俠的比賽，他完全找不到準星，22次出手僅命中4球，三分球8投全部落空，還在最後57.3秒發生要命失誤，又錯失終場前0.3秒的三分出手，雷霆最終以2分差落敗。

賽後「衛少」扛起敗戰責任，「我必須打出更好的表現，輸球都是我的責任，過去一個多月，我打得像屎一樣爛。我得保持專注，全心投入我該做的事，我必須幫助我的隊友。」他也向雷霆隊友致歉，「我讓他們失望了，我在進攻端不夠穩定。」

▲雷霆喬治、衛斯布魯克；獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆二哥喬治不滿裁判尺度。（圖／達志影像／美聯社）

而此役飆出36分、5籃板，包括末節最後4分鐘一人連砍13分的二當家喬治(Paul George)，則將矛頭對準了裁判。談到對手在最後2分鐘獲得8個罰球，他不滿地說，「太糟糕了，這真的太糟了，我的意思是這不是什麼秘密，我們明天再來看看裁判報告，最後2分鐘的不當吹判。」

這真的爛透了，裁判給對手罰球機會，就像是我們犯規了。據我所了解的，現在聯盟吹判的重點是不能拉扯球員，而裁判卻讓他們這麼做。」喬治認為他在最後1分43秒被巴恩斯(Harrison Barnes)抄截那一球，對方根本已經被犯規了，「肯定是(犯規)，他不能這麼做，裁判卻允許他們這麼做，沒吹犯規。

▲雷霆喬治、衛斯布魯克；獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆二當家喬治批裁判尺度。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA雷霆衛斯布魯克衛少喬治
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