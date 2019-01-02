哈登10戰轟408分比肩喬丹不夠？美專家：只有詹皇能擊敗勇士

▲哈登。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

火箭一哥哈登(James Harden)連4戰飆破40分，近10場更狂轟408分，讓他成為繼籃球之神喬丹(Michael Jordan)、紫金傳奇布萊恩(Kobe Bryant)後，近30年第3位達成此紀錄的球星；前美國《ESPN》專家、現任《福斯體育》球評布洛薩德(Chris Broussard)卻認為，儘管哈登表現很不可思議，但只有詹姆斯(LeBron James)知道該如何擊敗衛冕軍勇士。

雖然當家後場指揮官保羅(Chris Paul)因腿筋傷勢纏身，已連續5場高掛免戰牌，但憑藉一哥哈登連4場得分飆破40大關，連8戰至少攻下35分、5助攻，刷新「大O」羅伯森(Oscar Robertson)連7場的聯盟紀錄，火箭豪取了5連勝，近11戰更僅輸過1場，暫以21勝15敗排在西區第5。

哈登前役對灰熊，不只猛飆43分、13助攻和10籃板的大三元數據，單場還命中6顆三分球，追平勇士神射柯瑞(Stephen Curry)連7場至少砍進5記三分的NBA紀錄。「大鬍子」近10場開啟了令對手無解的「飆分模式」，10戰就轟了408分，成為過去30年中，第3位在10場比賽中至少攻得400分的球員，前2位分別是喬丹和布萊恩。

▲哈登。（圖／達志影像／美聯社）

前美國《ESPN》專家、現任《福斯體育》球評布洛薩德直言，哈登的表現很不可思議，但在他看來，這還不足以對本季要挑戰3連霸的勇士造成威脅，「如果保羅持續因為傷勢打打停停，那他(哈登)有機會拿下聯盟得分王和助攻王。」

「雖然如此，但西區只有1個人知道該如何擊敗勇士，而這個人也已經證明過自己能率隊奪冠，他就是詹姆斯。」布洛薩德指出，唯一有機會阻擋灣區大軍3連霸的西區隊伍，就是聯盟頭號球星詹姆斯領軍的湖人。過去4年，「詹皇」率所屬的騎士連續打進總決賽，並在2016年幫助克里夫蘭拿下隊史首冠。

▲哈登。（圖／CFP）