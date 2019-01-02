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詹皇傷後1周首度進行投籃訓練　湖人追喬治失敗後首戰雷霆

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▲▼2018年聖誕大賽，湖人vs勇士，詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯在聖誕大戰意外拉傷腹股溝。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

聯盟頭號球星詹姆斯(LeBron James)意外在上周聖誕大戰拉傷左腹股溝，目前歸期未定，不過湖人主帥華頓(Luke Walton)帶來好消息，他透露「詹皇」2日首度進行了投籃訓練。紫金軍團3日將在主場面對雷霆來犯，這是他們今夏沒能「追到」喬治(Paul George)後，雙方首度碰頭。

上季打滿82場例行賽的詹姆斯，在聖誕大戰作客勇士一役，因為右腳打滑拉傷了左腹股溝，他已連續缺席了3戰，湖人這3場僅取得1勝。持續接受治療的「詹皇」，在傷後1周首度進行投籃訓練，主帥華頓談到他的狀況時表示，「他一直都在鍛鍊自己的身體，讓自己做好準備，但這是他受傷後我第一次看到他投籃。

據《洛杉磯時報》記者甘加利(Tania Ganguli)的消息，詹姆斯將會繼續缺席湖人3日對西區強敵雷霆的比賽。雷霆二哥喬治(Paul George)過去2年不斷與湖人傳出「緋聞」，最終卻都只聞樓梯響，去年夏天他更完全沒和其他球隊會面，就宣布以4年1.37億美金的價碼續留奧克拉荷馬。

▲湖人詹姆斯。（圖／CFP）

▲詹姆斯。（圖／CFP）

3日的比賽，將是紫金軍團追求喬治失利後，雙方首度碰頭，對此華頓但然看待，「這不重要，你準備好你自己，做好自己的工作，該發生的事就會發生，你不需要太投入太多情感在上面。我們追求好幾位球員，詹姆斯決定來這裡，而喬治沒有，我們很開心能夠擁有詹姆斯在陣中。

少了本季場均27.3分、8.3籃板和7.1助攻的詹姆斯，加上明星控衛朗多(Rajon Rondo)也掛傷號，湖人一度陷入2連敗，前役才靠著3位潛力小將英格雷(Brandon Ingram)、哈特(Josh Hart)和波普(Kentavious Caldwell-Pope)合力轟下69分，以121比114擊落國王取勝。

華頓表示，這一勝對團隊來說很重要，不過還有很大的進步空間，「現在的重點在於重新保持專注，並且繼續變得更好。我們很幸運能贏得那一勝，但還有很多地方我們可以也必須做得更好。」

▲湖人詹姆斯。（圖／CFP）

▲詹姆斯。（圖／CFP）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇LeBron James
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