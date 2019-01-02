字母哥超狂「後仰」隔扣還搧3鍋　公鹿5虎開火退活塞迎4連勝

▲公鹿一哥安戴托昆波對決活塞葛瑞芬。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

公鹿一哥安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)在2日面對過去5戰僅拿1勝的活塞，再次向眾人展示「希臘怪物」的勁爆體能，他在首節最後54.6秒帶球殺入禁區，直接「後仰」隔扣防守的洛伊(Jon Leuer)，次節他還賞了「灌籃王」葛瑞芬(Blake Griffin)一鍋，率隊以121比98輕鬆收下4連勝，穩居東區龍頭。

公鹿新年第一戰碰上近況不佳的活塞，「字母哥」首節就大秀爆扣美技，最後54.6秒，他從左側45度角切入到籃下，完全無視眼前的防守球員洛伊，硬是以「後仰」的方式隔扣對方，將洛伊變成海報背景；除了頻頻轟炸籃框，公鹿一哥在籃下的防守也很強勢，上半場終了前2分18秒，他賞了葛瑞芬一記火鍋。

▲公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／CFP）

公鹿另一位長人羅培茲(Brook Lopez)隨後也成功封阻布朗(Bruce Brown)的上籃，「字母哥」抓下籃板，並接到布洛格登(Malcolm Brogdon)的傳球，以左手扣進兩分。此役公鹿一哥上場26分鐘，攻下15分、8籃板和7助攻，外帶3火鍋、1抄截；除了「字母哥」，公鹿其他4位先發主將得分也都上雙，羅培茲更砍下全隊最高的25分，他更成為NBA史上首位連2場命中7顆三分的中鋒。

上半場就拉開68比52、16分領先的公鹿，終場以121比98輕取活塞，將連勝紀錄推進到第4場，繼續以26勝10敗居東區龍頭位置，領先第2的暴龍0.5場勝差。活塞則吞下近15場第12敗，他們此役的團隊命中率僅3成8，以葛瑞芬拿下29分、9籃板和4助攻，外帶火鍋、抄截各1的數據最佳。

▲公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／CFP）