恩比德被天空貝惹毛仍繳28+19　巴特勒不滿被拉扯火爆推人

▲七六人恩比德。(圖/路透)

記者游郁香/綜合報導

前役慘輸拓荒者34分的七六人,2日繼續客場之旅來到洛城挑戰快艇,雖然帶著101比88、13分領先進入末節,兩位先發主將恩比德(Joel Embiid)與巴特勒(Jimmy Butler)卻在決勝節接連被對手惹毛,各領到1次技術犯規,其中巴特勒因為不滿布萊德利(Avery Bradley)拉扯他還推人,立刻怒推回去,遭到驅逐出場。

七六人前役在恩比德因左膝痠痛缺戰之下,在拓荒者主場狂輸了34分,2日換到快艇主場作客,「大帝」回歸先發,首節就火力全開,8投5中掃下15分、4籃板,率隊單節打出41對28的猛攻,迅速拉開雙位數領先,一路壓著對手打,帶著101比88進入決勝節。

▲七六人恩比德 。(圖/CFP)

勝券在握的七六人卻在末節遇上亂流,比賽最後9分32秒,恩比德在籃下進攻時遭防守相當兇悍的比佛利(Patrick Beverley)大動作犯規,兩人一度糾纏在一起,被雙方隊友緊急拉開,才沒釀成更大的衝突,最後兩人各領到1次技術犯規。

不到1分半鐘後,場上又爆發衝突,穆斯卡拉(Mike Muscala)砍進一記三分球,七六人將分差擴大到110比95、15分差後,禁區內的巴特勒與布萊德利(Avery Bradley)在卡位過程發生肢體碰撞,巴特勒不滿被拉扯還被推開,用力推了對方的頸部回擊,兩人都吞下技術犯規還被趕出場。

Jimmy Butler : 16 points on 5-13 shooting, 5-6 from the FT line, 6 rebounds & 4 assists in 29 minutes (Him & Avery Bradley got ejected middle of the 4th quarter after they got into a shoving match) pic.twitter.com/UO2H9XhE4Q