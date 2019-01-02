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恩比德被天空貝惹毛仍繳28+19　巴特勒不滿被拉扯火爆推人

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▲七六人恩比德。（圖／路透）

▲七六人恩比德。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

前役慘輸拓荒者34分的七六人，2日繼續客場之旅來到洛城挑戰快艇，雖然帶著101比88、13分領先進入末節，兩位先發主將恩比德(Joel Embiid)與巴特勒(Jimmy Butler)卻在決勝節接連被對手惹毛，各領到1次技術犯規，其中巴特勒因為不滿布萊德利(Avery Bradley)拉扯他還推人，立刻怒推回去，遭到驅逐出場。

七六人前役在恩比德因左膝痠痛缺戰之下，在拓荒者主場狂輸了34分，2日換到快艇主場作客，「大帝」回歸先發，首節就火力全開，8投5中掃下15分、4籃板，率隊單節打出41對28的猛攻，迅速拉開雙位數領先，一路壓著對手打，帶著101比88進入決勝節。

▲七六人恩比德 。（圖／CFP）

▲七六人恩比德 。（圖／CFP）

勝券在握的七六人卻在末節遇上亂流，比賽最後9分32秒，恩比德在籃下進攻時遭防守相當兇悍的比佛利(Patrick Beverley)大動作犯規，兩人一度糾纏在一起，被雙方隊友緊急拉開，才沒釀成更大的衝突，最後兩人各領到1次技術犯規。

不到1分半鐘後，場上又爆發衝突，穆斯卡拉(Mike Muscala)砍進一記三分球，七六人將分差擴大到110比95、15分差後，禁區內的巴特勒與布萊德利(Avery Bradley)在卡位過程發生肢體碰撞，巴特勒不滿被拉扯還被推開，用力推了對方的頸部回擊，兩人都吞下技術犯規還被趕出場。

快艇趁亂展開逆襲，一度在最後15.9秒，將分差縮小到113比117，不過關鍵時刻西蒙斯(Ben Simmons)挺身而出，他切到禁區完成爆扣，將領先擴大到6分鎖定勝局，七六人終場就以119比113有驚無險收下勝利。

▲七六人巴特勒。（圖／路透）

▲七六人巴特勒。（圖／路透）

此役恩比德上場35分鐘，19投9中砍下28分、19籃板和3助攻，外帶3火鍋、1抄截，差點就達成「雙二十」，巴特勒則繳出16分、6籃板和4助攻。賽後「大帝」談到與比佛利的衝突時表示，「我愛他這傢伙，他就像衛斯布魯克(Russell Westbrook)一樣，總是打得很賣力，這是比賽該有的樣子。

▲七六人恩比德。（圖／路透）

▲恩比德與比佛利爆發衝突。（圖／路透）

關鍵字： NBA七六人恩比德大帝巴特勒快艇
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