喬治飆37分空接爆扣退湖人　衛少20投3中仍繳14+10+16

▲雷霆一哥衛斯布魯克打鐵照繳大三元。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

少了當家王牌詹姆斯(LeBron James)的湖人，3日在主場面對西區強敵雷霆來犯，雖然對方一哥衛斯布魯克(Russell Westbrook)再次陷入打鐵窘境，整場20投僅3中，命中率慘跌到1成5，但二哥喬治(Paul George)飆出全場最高的37分，其中9分集中在決勝的最後4分半鐘，率隊以107比100收下2連勝。

兩隊首節團隊命中率都很偏低，一度都僅2成出頭，戰成25平；兩隊一路激烈拉鋸，雷霆靠著二哥喬治上半場終了前29.8秒的急停跳投，帶著59比57、2分領先進入下半場。喬治第3節又獨得11分，但湖人憑藉團隊單節打出25對19的攻勢，取得了82比78、4分超前。

雷霆替補前鋒諾埃爾(Nerlens Noel)與納迪爾(Abdel Nader)末節開局前3分半鐘聯手掃下10分，加上施洛德(Dennis Schroder)在比賽還剩8分28秒高拋得手，隨後又造成「球哥」博爾(Lonzo Ball)的犯規，兩罰一中，拉出一波13比3的猛攻，將分差擴大到91比85。

▲雷霆二哥喬治此役手感火燙。（圖／CFP）

自從末節開局31秒由祖巴奇(Ivica Zubac)補籃得分後，就陷入「進球荒」的湖人，直到最後6分12秒才再次有分數進帳，靠著哈特(Josh Hart)最後4分36秒兩罰一中，又將比分追到89比91，不過雷霆二哥喬治馬上還以顏色，他在最後4分半鐘連下9分，包括終場前2分11秒，與「衛少」聯手上演「空中接力」爆扣，將領先擴大到103比92鎖定勝局。

雷霆終場便以107比100帶走勝利，喬治以29投15中、5成17的命中率猛轟了37分、4籃板和2助攻，外帶4抄截；一哥衛斯布魯克雖再次打鐵，20投僅3中，但他10度站上罰球線把握住7球，仍貢獻了14分、10助攻和16籃板的大三元數據，外帶火鍋、抄截各2的全方位表現。

湖人則以從板凳出發的波普(Kentavious Caldwell-Pope)砍下25分最高，他單場還砍進5顆三分球。

▲喬治末節飆分，幫助雷霆帶走勝利。（圖／CFP）