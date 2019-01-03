雷納德返聖城前家人收死亡威脅　波波勸馬刺迷溫暖歡迎他

▲雷納德。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

曾被視為「馬刺未來」的雷納德(Kawhi Leonard)，在歷經上季僅為聖城出賽9場，最終被交易到多倫多的風波，4日將首度返回AT&T中心面對黑衫軍，賽前卻傳出他的家人收到「死亡威脅」，昔日恩師波波維奇(Gregg Popovich)雖不想誇大這場比賽的意義，但他向馬刺迷喊話，「我無法代表其他人，但我希望他們都能以善意和尊重待人。」

2度獲頒年度最佳防守球員的雷納德，過去因為低調的性格被看好成為「石佛」鄧肯(Tim Duncan)的接班人，但上季他因大腿股四頭肌傷勢，整季只打了9戰，從季中就不斷傳出他的團隊與馬刺隊醫意見分歧，雙方關係漸行漸遠；最後他和隊友格林(Danny Green)一起被送到暴龍，與前多倫多一哥迪羅臣(DeMar DeRozan)互換東家。

昔日愛徒離隊後即將首度重返AT&T中心，波波維奇認為這只是「另一場比賽」，對於雷納德去年夏天與馬刺分道揚鑣，他也沒有任何遺憾，「生活總是要繼續，我們不會再去重塑過去，再去談論那些事沒有好處。」他直言，外界能以各種觀點來解讀雷納德離隊一事，「因此我們到底說了什麼並不重要，你們總是說著自己想說的，這完全是浪費我們的時間。」

▲迪羅臣。（圖／達志影像／美聯社）

但波波維奇希望馬刺迷能溫暖地歡迎這位曾替聖城帶來總冠軍的球員，有消息來源透露，馬刺方面替雷納德和格林準備了致敬影片，想要在他們回到AT&T中心時播放，但若是主場球迷反應太過負面，他們將不會播放影片。

被問到是否預期雷納德回到馬刺主場會受到噓聲對待，波波維奇則表示，「我無法代表其他人，但我希望他們都能以善意和尊重待人，我們一直以來都是如此，讓我們拭目以待。」

雷納德的姊姊在馬刺與暴龍4日進行本季首度交手前，於個人Instagram上發文表示收到了死亡威脅，「這太瘋狂了，有人向我的家人傳送了死亡威脅，因為雷納德現在效力暴龍而不是馬刺。」

而為多倫多效力了9年的前暴龍一哥迪羅臣，也將在這一戰與前東家碰頭，他說，「我不認為這會是一場令人情緒激動的比賽，但這是現在的感覺。」他不諱言，就他個人而言，這是一場重要的比賽，「你當然想擊敗自己的前東家，我期待到場上去競爭，並且享受樂趣。」

再談到去年夏天遭閃電交易，迪羅臣豁達表示，「這讓我打開了心胸，在這一行裡，無論你是誰，在人生中也是這樣，你必須為所有事做好準備。這不僅讓我在場上學到一課，也是人生的一課。」他還打了一個比方，「有時你在人生中，你得不到迎娶自己夢中情人的機會。」

▲雷納德 。（圖／路透）