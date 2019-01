林書豪Q3連3妙傳拿5分率隊反攻　巫師畢爾末節發威宰老鷹

▲林書豪 。(圖/CFP)

記者游郁香/綜合報導

老鷹3日來到華盛頓踢館,面對陣中一哥沃爾(John Wall)已提前報銷的巫師,上半場打完陷入11分落後,前2節僅3分進帳的林書豪,第3節在4分半鐘內連送3次助攻並攻下5分,一度與隊友一起將分差縮小到1分,末節更曾追平比數,但巫師二哥畢爾(Bradley Beal)決勝節連砍11分,率隊以114比98留住勝利。

