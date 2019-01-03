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林書豪Q3連3妙傳拿5分率隊反攻　巫師畢爾末節發威宰老鷹

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▲老鷹作客巫師，林書豪 。（圖／CFP）

▲林書豪 。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

老鷹3日來到華盛頓踢館，面對陣中一哥沃爾(John Wall)已提前報銷的巫師，上半場打完陷入11分落後，前2節僅3分進帳的林書豪，第3節在4分半鐘內連送3次助攻並攻下5分，一度與隊友一起將分差縮小到1分，末節更曾追平比數，但巫師二哥畢爾(Bradley Beal)決勝節連砍11分，率隊以114比98留住勝利。

12月下旬一度連4場得分上雙的林書豪，過去3戰手感不佳，都僅得7分，3場合計18投僅5中。此役他在首節還剩4分15秒替補上場，單節2度在三分外線出手都落空，不過他在此節最後1分58秒，抄走波特(Otto Porter Jr.)的球，送出助攻給長人倫恩(Alex Len)完成爆扣。

「豪小子」終於在次節還剩7分53秒，命中個人此役首球，是一顆25呎三分彈。他上半場打了8分鐘，4投1中得到3分、2助攻和1籃板，外帶2抄截，唯一命中的一球是一記三分球。

▲老鷹作客巫師，林書豪 。（圖／CFP）

▲老鷹作客巫師。（圖／CFP）

巫師靠著主戰中鋒布萊恩(Thomas Bryant)與新援亞瑞沙(Trevor Ariza)聯手搶分，帶著64比53、11分領先進入下半場。老鷹第3節吹起反攻的號角，前2節僅3分進帳的林書豪也加入追分行列，他在3分鐘內連送3次助攻，包括從右側直接把球傳到人在左側底線的20歲小將赫爾特(Kevin Huerter)手上，讓對方砍進一記23呎三分球。

隨後林書豪又是連2記妙傳，讓班布瑞(DeAndre' Bembry)與倫恩接連上演爆扣，「豪小子」則靠著4罰3中，還有第3節終了前3分05秒切到禁區上籃得手，在4分半鐘內率隊拉出一波14比9的反攻，將落後分數縮小到77比83、6分。

第3節最後2分13秒，林書豪又成功抄截，隨後班布瑞突破禁區取分，接著兩罰一中，一舉將比分追到82比83。前3節打完，巫師的領先分數僅剩88比84、4分。

▲老鷹作客巫師，林書豪 。（圖／CFP）

▲林書豪 。（圖／CFP）

老鷹決勝節繼續與對手拉鋸，倫恩最後6分44秒的跳投，一度將比數扳成94平，但巫師二當家畢爾挺身而出，1分鐘內連切帶投拿下5分，格林(Jeff Green)也追加一記27呎三分球，在最後5分03秒，將領先擴大到102比94、8分。

林書豪在末節最後5分鐘回到場上，但他沒能再添分數，巫師則在畢爾最後6分鐘連掃9分之下穩住戰局，終場以114比98將勝利留在主場；畢爾這一戰飆了24分、6助攻，包括3顆三分球，格林也貢獻了22分。

林書豪此役則打了20分鐘，依舊沒能重拾手感，7投2中攻下8分、5助攻和2籃板，外帶3抄截，三分球4投1中，4度站上罰球線把握了3球。

▲老鷹作客巫師，林書豪 。（圖／CFP）

▲林書豪 。（圖／CFP）

關鍵字： NBA老鷹林書豪豪小子巫師
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