雷納德「零三分」仍轟45分僅次一眉哥　將返馬刺主場稱有趣

▲暴龍雷納德 。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

暴龍主力戰將雷納德(Kawhi Leonard)2日對爵士一役，打出本季代表作，他上場35分鐘就以超過7成的命中率飆出生涯新高45分，值得一提的是，他單場沒命中任何三分，在聯盟本季單場「未進三分」得分榜上，僅次於鵜鶘一哥戴維斯(Anthony Davis)；下一戰他將重返聖城，與前東家馬刺進行本季首度交手。

本季改披暴龍戰袍的雷納德，2日繳出自己在多倫多的代表作，整場22投16中轟下45分、6籃板和1助攻，17度站上罰球線命中13球，雖然3次三分出手都落空，仍締造個人單場得分新高，率隊以122比116力克爵士，獲得了主場球迷的MVP呼聲。

雷納德賽後被記者問到，聽到暴龍球迷對他吶喊MVP的感受，雖然他保持一貫嚴肅的表情，但他說這種感覺很棒，「因為這代表球迷看到你的努力，你的努力有了收穫，還有他們很感謝你所做的一切。」

▲暴龍雷納德。（圖／CFP）

據NBA記者霍頓(Alan Horton)統計，雷納德單場「零三分球」卻轟了45分，在本季單場「未進三分球」得分榜上，僅次於鵜鶘一哥戴維斯的48分，緊追在「可愛」後面的則是「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)，他上個月15日對騎士的比賽，以19投14中砍下44分，該役他甚至沒有任何三分出手。

暴龍目前以28勝11敗、7成18勝率，緊追在26勝10敗、勝率7成22的東區龍頭公鹿後面，他們4日將到馬刺主場作客，這將是雷納德去年夏天離開聖城後，首度與培育他7年的前東家對決，這場比賽備受矚目。

對此，雷納德表示，「這將會很有趣，你知道的，每個人都在預測這場比賽，像這樣的事情會讓我變得更好，那會是一場很棒的比賽。」

▲暴龍雷納德 。（圖／路透）