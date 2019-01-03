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若今夏留不住雷納德　美媒預估暴龍將交易羅瑞徹底重建

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▲暴龍雷納德 。（圖／路透）

▲暴龍雷納德 。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

前馬刺基石球員雷納德(Kawhi Leonard)本季披上暴龍戰袍，至今出賽30場繳出生涯最佳的場均27.3分、8.2籃板，率隊打出28勝11敗、超過7成勝率的佳績，但他今夏有權跳脫合約恢復自由身，多倫多並沒有把握能留人；《紐約時報》名記者史坦(Marc Stein)大膽預測，若是暴龍無法留住「可愛」，他們恐怕會連帶送走主控羅瑞(Kyle Lowry)，進行徹底重建。

暴龍上季在東區準決賽遭「剋星」詹姆斯(LeBron James)率領的騎士橫掃，連3季晉級之路都斷在「詹皇」手上，在他們去年夏天送走一哥迪羅臣(DeMar DeRozan)換回前總決賽MVP得主雷納德前，就有人預估他們會同時交易「後場雙槍」，進行重建。

不過暴龍本季更換主帥，新援雷納德傷癒復出後又繳出生涯最佳的場均27.3分、8.2籃板，本季至打出28勝11敗的亮眼成績，加上「剋星」詹姆斯轉戰西區，這支多倫多勁旅有望打破無法衝出東區的魔咒。

▲雷納德(Kawhi Leonard)復出攻全場最高分，關鍵時刻卻出現發球違例。（圖／CFP）

▲雷納德。（圖／CFP）

看起來前景光明的暴龍，如今最大的變數就是雷納德本季過後是否會續留多倫多，《紐約時報》名記者史坦大膽推測，若「可愛」今夏離隊，暴龍可能會連帶交易主控羅瑞，徹底進入重建期；他還指出，暴龍得盡可能贏下所有的比賽，為的就是希望說服這位頂級小前鋒留隊。

雷納德曾表明想回家鄉洛城打球，點燃了湖人與快艇之間的「可愛之爭」，不過他也透露自己是「戰神」艾佛森(Allen Iverson)的球迷，因此不喜歡湖人，雖然家人都是湖人迷但他不是；美國《ESPN》做的調查也顯示，聯盟高層較看好快艇搶人成功，理由是相較於當詹姆斯的助手，「可愛」可能更想要「掌控」一支屬於自己的球隊。

▲羅瑞kyle lowry、瓦倫休納斯Jonas Valanciunas。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅瑞。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA暴龍雷納德可愛羅瑞
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