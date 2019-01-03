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恩比德遭西蒙斯肘擊臉嚇到罵人　前NBA中鋒批新人王刷數據

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▲七六人恩比德、西蒙斯 。（圖／達志影像／美聯社）

▲恩比德對西蒙斯為爭搶籃板撞到自己動過手術的臉很不滿 。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

七六人前役作客快艇，雙方打出火氣，甚至連「隊內」都出現摩擦，第3節還剩9分19秒左右，恩比德(Joel Embiid)在籃下搶籃板，隊友「新人王」西蒙斯(Ben Simmons)也趕來搶，手肘不慎揮擊到對方的臉，讓上季曾因左眼眼眶骨折被迫戴面具回歸的「大帝」生氣大罵，「他在幹嘛？拚命搶這他Ｘ的籃板？」

七六人2日到洛城踢館，兩位先發主將恩比德與巴特勒(Jimmy Butler)在決勝節接連被對手惹毛，各領到1次技術犯規，其中巴特勒因為不滿布萊德利(Avery Bradley)拉扯他還推人，立刻怒推回去，遭到驅逐出場；雖然費城最終有驚無險以119比113帶走勝利，但第3節意外出現「隊內」衝突引發了外界關注。

第3節還剩9分19秒左右，恩比德在籃下卡位等著抓防守籃板，未料西蒙斯也衝過來想搶，過程中西蒙斯的手肘不慎揮擊到「大帝」的臉部，「大帝」上季也曾因為和狀元隊友佛茲(Markelle Fultz)相撞，導致左眼眼眶骨折還出現腦震盪症狀，讓他被迫缺席了例行賽最後8場還有季後賽首輪的前2戰。

▲七六人恩比德、西蒙斯 。（圖／達志影像／美聯社）

▲恩比德上季曾和隊友相撞傷到左眼眼眶 。（圖／達志影像／美聯社）

可能是因為上季臉部被撞傷留下陰影，恩比德對西蒙斯的動作相當不滿，被鏡頭拍到大罵，「他在幹嘛？拚命搶這他Ｘ的籃板？」賽後西蒙斯解釋，「教練叫我去搶籃板，所以我就去衝搶。」

恩比德則說，因為西蒙斯撞到了他曾動手術的位置，才會有如此的反應，「我去搶籃板，我覺得我的臉被肘擊了，我有點嚇到，因為被撞到那一側的臉是我曾進行手術的地方，不過這就是個正常的Play，沒什麼好說的。」

七六人主帥布朗(Brett Brown)也要大家不要過度解讀這個「意外」，但NBA退休中鋒海伍德(Brendan Haywood)卻有不同看法，他指出有時小小的動作卻可能是未來雙方關係破裂的原因，「西蒙斯試圖去搶籃板，他明明看到恩比德了，但他還是想去搶球，因為他想刷個人數據，他是很愛追求大三元的球員，恩比德對此很憤怒，覺得很挫折。」

▲七六人恩比德。（圖／路透）

▲恩比德。（圖／路透）

關鍵字： NBA七六人恩比德西蒙斯大帝
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