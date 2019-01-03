勇士強碰11戰10勝火箭　柯爾：我們正見證最強大的哈登

▲哈登。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

衛冕軍勇士4日將在甲骨文球場面對過去11戰狂拿10勝的火箭，重演上季西區決賽的對決劇碼，談到近11戰繳出場均39.7分、8.5助攻的休士頓一哥哈登(James Harden)，灣區教頭柯爾(Steve Kerr)直呼不可思議，「我們正在見證哈登打出個人最佳表現。」

開季前6戰一度僅拿1勝，還在打了10場後就與去年夏天找來的新援安東尼(Carmelo Anthony)拆夥的火箭，11、12月谷底反彈，過去11戰更僅輸1場，重新回到西區4強之列，上季年度MVP得主哈登扮演關鍵角色，他近11場繳出場均39.7分、8.5助攻的鬼神數據，還加入了喬丹(Michael Jordan)、布萊恩(Kobe Bryant)的行列，成為近30年來，第3位在10場比賽中至少攻得400分的球員。

談到豪言要蟬聯年度MVP的哈登，勇士教頭柯爾大讚，「我們正在見證哈登打出個人最佳表現，他做了他想做的：砍後撤步三分、製造犯規，打出了一系列不可思議的表現。」當被問到哈登是否打出了「喬丹式」的表現，柯爾則巧妙回應，「是哈登式的表現。」

▲哈登。（圖／CFP）

雖然搭檔保羅(Chris Paul)因腿筋傷勢纏身，被迫高掛免戰牌，但哈登一肩扛起組織和得分的重任，他過去4場得分皆飆破40大關，連8戰至少攻下35分、5助攻，刷新「大O」羅伯森(Oscar Robertson)連7場的聯盟紀錄，率火箭拉出一波5連勝；過去3戰他還合計得到58次罰球機會，讓對手相當頭痛。

火箭本季首度與勇士交手時，在豐田中心以107比86狂勝了21分，4日將換到甲骨文球場踢館，談到這場即將到來的兩強對決，哈登自信表示，「老實說，我感覺很棒，明天要來這座球場，拿出我們近幾周的那種表現；很顯然，我們還有很長的路要走，但這對我們來說會是不錯的測試，在季中檢驗一下我們的實力，應該會很有趣。」

上季火箭率先在西區決賽取得3勝2敗的聽牌優勢，差1勝就能扳倒衛冕軍勇士，無奈保羅因腿筋傷勢缺席了系列賽6、7兩戰，最終遭到逆轉無緣總決賽，本季火箭依舊是欲挑戰3連霸的灣區大軍不可忽視的勁敵。

▲哈登。（圖／達志影像／美聯社）