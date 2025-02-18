一直都能感受到勇士迷的愛　杜蘭特再聯手柯瑞：最好搭的球員

Kevin Durant on the ovation he received from fans in the 2025 NBA All-Star Game:



“I always feel the love from the fans in the Bay Area. Never thought for a second that I ain’t get no love out here. And I heard people saying that I might not feel that love and I might not know it… pic.twitter.com/0rKnYIPvhu — Tomer Azarly (@TomerAzarly) February 18, 2025

記者游郁香／綜合報導

NBA全明星賽時隔25年重返灣區，曾幫勇士完成2連霸的巨星杜蘭特（Kevin Durant）受到熱烈歡迎，他表示無論在什麼地方，一直能感受到來自灣區球迷的愛。他也談到再次與前隊友柯瑞（Stephen Curry）聯手的感受，「他只是隨著比賽節奏而戰，這種球員最容易搭配。」

杜蘭特曾替勇士效力3年，帶領球隊奪得2017、2018年總冠軍，並2度獲頒FMVP，最終在2019年總決賽撕裂阿基里斯腱後離隊。有關他離開灣區的原因，有人直指是格林（Draymond Green）與他的衝突所致，也曾傳出他不滿自己未獲得應有的尊重。

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▲杜蘭特（右）全明星賽再次聯手柯瑞（左）。（圖／達志影像／美聯社）

杜蘭特在今年全明星賽後接受《ClutchPoints》訪問時，親自回應這些傳聞，「我一直能感受到來自灣區球迷的愛。我聽過一些人說我可能感受不到這份支持，但實際上，每次我去世界各地，都會遇到勇士球迷，他們總是給予我滿滿的愛。當然，我聽到了今天現場的歡呼聲，特別是在甲骨文球場時，那裡是我的家。」

儘管今年季中交易截止前，杜蘭特被爆拒絕重返勇士，甚至是他本人「喊停」了交易，不過這並不影響他與灣區球迷之間的感情。他強調，「我們在灣區一起創造了許多美好回憶，我和球迷之間的關係一直都很緊密。」

▲杜蘭特回到灣區參加全明星賽，感受到滿滿的愛。（圖／達志影像／美聯社）

杜蘭特在今年全明星賽聯手昔日隊友柯瑞，這是繼去年巴黎奧運後，兩人再次搭檔。杜蘭特表示，「和柯瑞一起打球真的很輕鬆，他不會強求球權，也不會有過多要求，他只是隨著比賽節奏而戰，這種球員最容易搭配。」

杜蘭特本季至今出賽41場，場均能貢獻27.3分、6.0籃板、4.2助攻、1.4阻攻，投籃命中率達53.2%、三分命中率40.4%。本季勇士與太陽還剩下一次交手的機會，將於4月9日在鳳凰城進行，屆時杜蘭特將再次面對老東家。