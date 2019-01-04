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哈登OT最後2.7秒三分殺死勇士　猛飆44+15+10力壓柯瑞

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▲火箭哈登，勇士杜蘭特。（圖／記者游郁香攝）

▲火箭一哥哈登持續威猛表現。（圖／記者游郁香攝）

記者游郁香／綜合報導

勇士4日在甲骨文球場強碰過去11戰狂拿10勝的火箭，雖然灣區大軍上半場拉開17分領先，但休士頓一哥哈登(James Harden)第3節猛砍13分、6助攻，讓比賽就此陷入拉鋸，一路打到延長賽，火箭最終在「大鬍子」最後2.7秒砍進致勝逆轉三分，以135比134帶走勝利；哈登單場猛轟了44分、15助攻和10籃板的大三元數據。

雙方本季前一次交手，火箭在豐田中心以107比86狂勝了21分，但這一戰回到灣區主場，勇士首節在當家得分手杜蘭特(Kevin Durant)連砍11分，湯普森也貢獻8分之下，單節打出34對22的猛攻「下馬威」。勇士上半場先發5虎僅格林(Draymond Green)得分沒上雙，手感回溫的湯普森(Klay Thompson)拿下19分，前2節打完取得70比53、17分領先。

上半場13投僅4中的哈登，第3節再次發威，狂砍拿手的後撤步跳投，還與卡佩拉(Clint Capela)聯手上演「空中接力」上籃，並在此節終了前1分26秒連飆2顆三分彈，單節獨得13分、6助攻，率火箭打出39對28的大逆襲，將雙位數分差縮小到92比98。

▲勇士柯瑞、杜蘭特；火箭哈登。（圖／CFP）

▲火箭哈登。（圖／CFP）

比賽進入決勝節，火箭板凳軍團格林(Gerald Green)開局就來了一記三分打，奈特(Brandon Knight)也砍進一顆後撤三分，將比分追到98比100，隨後格林接獲奈特助攻，也命中一顆24呎三分球，更把比數逼近到101比102；勇士則有「追夢綠」和傑布雷科(Jonas Jerebko)挺身穩住戰局，一哥柯瑞(Stephen Curry)最後7分29秒拿下兩分，一度又將分差擴大到5分。

不過火箭緊追不捨，卡佩拉末節最後3分48秒再次與哈登連線，大秀空接爆扣，再次把分差縮小到1分。杜蘭特最後3分鐘連拿5分，包括一記三分打，一度幫助勇士取得6分領先，但隨後他和柯瑞出手相繼落空，火箭靠著卡佩拉的三分打還有哈登末節終了前51.4秒的關鍵後撤三分，將比數扳成119平，將戰局拖入延長。

已經達成連11場得分破30大關的哈登，延長賽還剩3分52秒，又來了一記「不講理」的後撤三分，但他的前雷霆戰友杜蘭特也不甘示弱，連罰帶投掃下4分並助攻柯瑞，讓「咖哩」在左側底線飆進個人此役第5顆三分球，取得128比124、4分領先。

▲勇士柯瑞、杜蘭特；火箭哈登。（圖／CFP）

▲勇士柯瑞。（圖／CFP）

不過哈登最後2分02秒砍進個人單場第9顆三分，隨後小瑞佛斯也在外線開火，火箭取得2分超前。兩隊最後1分半鐘兩度戰成平手，柯瑞終場前23.1秒砍進18呎跳投，勇士以134比132反超，但這波進攻是來自杜蘭特前面的救球，從重播畫面來看，杜蘭特救球時雙腳都踩在界外，引起了爭議。

不過哈登仍憑藉一己之力扭轉頹勢，他在最後2.7秒面對兩名防守球員之下，硬是於右側45度角砍進致勝三分，率火箭以135比134氣走衛冕軍。哈登此役鏖戰44分鐘，32投13中飆出44分、15助攻和10籃板，三分球23投10中，連5場得分飆破40，也是連續第11場得分30+的比賽；勇士則以一哥柯瑞攻下35分、6助攻最佳，杜蘭特也有26分進帳。

▲勇士柯瑞、杜蘭特；火箭哈登。（圖／CFP）

▲火箭哈登。（圖／CFP）

關鍵字： NBA火箭哈登勇士柯瑞杜蘭特
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