運動雲

> >

馬刺主場致謝畫面「雷納德超小」　可愛投入波波懷裡微笑

ETtoday運動雲

▲暴龍雷納德、格林，波波維奇。（圖／CFP）

▲雷納德賽後與恩師波波維奇互相問候。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

在聖安東尼奧成長為頂級小前鋒的雷納德(Kawhi Leonard)，去年夏天與馬刺分道揚鑣，4日是他離隊後首度回到AT&T中心；賽前黑衫軍播放影片向他與去年夏天一起被送走的射手格林(Danny Green)致敬，但《Bleacher Report》發現最後的定格畫面有些微妙，只出現「小綠」的照片，雷納德的名字還刻意被縮小。

雷納德上季爆出大腿股四頭肌傷勢，只打了9場就持續高掛免戰牌，一直苦等他歸隊的聖城隊友和球迷對他遲遲不復出難以諒解，雙方關係漸行漸遠，最終他被交易到多倫多，與前暴龍一哥迪羅臣(DeMar DeRozan)互換東家，兩隊4日進行本季首度交手，受到高度關注。

▲暴龍雷納德、格林，波波維奇。（圖／CFP）

▲雷納德與迪羅臣去年夏天互換東家。（圖／CFP）

賽前就傳出馬刺已準備好影片，要感謝曾幫助球隊奪得2014年總冠軍的雷納德和格林，影片最後打出「謝謝格林和雷納德」的字幕；不過《Bleacher Report》發現，球場大螢幕之後的畫面卻停在一張以「小綠」燦笑為背景的照片，上面大大寫著，「感謝格林！2013-14賽季NBA總冠軍、2016-17賽季年度防守第一隊」，最後才出現一串字體明顯小很多的字幕，「還有雷納德」。

《Bleacher Report》嘲諷寫到，或許這才是馬刺真正想播放的致敬影片，在網路上引起熱烈討論。雖然雷納德從熱身開始就遭噓聲對待，甚至站上罰球線時，場邊還有人吶喊「叛徒」，但他並沒有受到影響，開賽13秒就晃過兩名防守球員，殺入禁區上籃搶分，整場打了33分鐘，13投8中攻下21分、5助攻，外帶2抄截。

雷納德過去7季在馬刺鐵血教頭波波維奇(Gregg Popovich)麾下成長茁壯，成為全明星球員，奪得總決賽MVP，並2度獲頒年度最佳防守球員，最終雙方卻不歡而散，難免讓聖城球迷不滿；不過師徒情誼不變，「可愛」在暴龍以107比125，在馬刺主場慘吞10連敗賽後，投入了恩師的懷裡。

兩人交談了幾句，「可愛」還將手搭在波波維奇肩上，露出了微笑，隨後他也與馬刺助教英格蘭(Chip Engelland)、前隊友米爾斯(Patty Mills)、蓋伊(Rudy Gay)還有與他互換東家的迪羅臣一一擁抱。

▲暴龍雷納德、格林，波波維奇。（圖／CFP）

▲雷納德重返馬刺主場遭噓聲對待。（圖／CFP）

關鍵字： 馬刺迪羅臣暴龍雷納德格林波波維奇
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

國中生排隊玩鬼屋鬧哄哄... 他突喊2個字！嚇到瞬間安靜

推薦閱讀

雷納德返聖城遭噓爆罵叛徒　迪羅臣飆21+11+14領馬刺打傻暴龍

詹皇明星賽首輪票數破百萬　飆風玫瑰西區後場人氣僅次柯瑞

丹東尼信任激發林來瘋　林書豪憶9失誤沒挨罵還接鼓勵電話

衛少創史上命中率第5低大三元　想隔扣麥基重摔怒打飛水瓶

熱門新聞

洋基明星牛棚羅伯森出走！　2年2300萬美元改當費城人

丹東尼信任激發林來瘋　林書豪憶9失誤沒挨罵還接鼓勵電話

SBL／璞園登錄NBA資歷強森、金酒找佐藍　台銀撿走天使搭配史貝斯

勇士強碰11戰10勝火箭　柯爾：我們正見證最強大的哈登

中職／打完澳職賽程　統一獅3將趕不上開訓

中職／中信兄弟教練團陣容底定　再找一軍外籍打擊教練

讀者回應

﻿

最新新聞

1菊池雄星：不會忘了在西武所學到的

2詹家姐妹新賽季首站就進決賽

3哈登飆44+15+10砍致勝三分退勇士

4戴資穎16日馬來西亞展開新賽季

5菊池4.3億　新人王、賽揚獎還有獎金

熱門新聞

1洋基羅伯森3年約情定費城人

2豪哥憶林來瘋9失誤沒挨罵還獲鼓勵

3SBL／璞園、金酒、台銀洋將洗牌

4柯爾：我們正見證最強大的哈登

5打完澳職賽　統一3將趕不上開訓

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

中日會長盃青少棒　日本球員體驗腳底按摩

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

佳里國小YAMAHA CUP參與十年不缺席　戴堉哲看見球員成長

高雄超霸氣老闆！平日600塊　薑母鴨、燒烤、海鮮通通吃到飽

兒騎車被大車撞死！駕駛肇逃　母悲痛：請幫忙找行車紀錄器

國中生排隊玩鬼屋鬧哄哄... 他突喊2個字！嚇到瞬間安靜

孫安佐緋聞女友是她！　金髮妹「貼背交疊健身」

國道警元旦護送捐贈器官！　紅斑馬開道「34分鐘闖雪隧」
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366