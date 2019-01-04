馬刺主場致謝畫面「雷納德超小」　可愛投入波波懷裡微笑

▲雷納德賽後與恩師波波維奇互相問候。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

在聖安東尼奧成長為頂級小前鋒的雷納德(Kawhi Leonard)，去年夏天與馬刺分道揚鑣，4日是他離隊後首度回到AT&T中心；賽前黑衫軍播放影片向他與去年夏天一起被送走的射手格林(Danny Green)致敬，但《Bleacher Report》發現最後的定格畫面有些微妙，只出現「小綠」的照片，雷納德的名字還刻意被縮小。

The tribute video the Spurs really want to show pic.twitter.com/ibeX7v113X — Bleacher Report (@BleacherReport) 2019年1月4日

雷納德上季爆出大腿股四頭肌傷勢，只打了9場就持續高掛免戰牌，一直苦等他歸隊的聖城隊友和球迷對他遲遲不復出難以諒解，雙方關係漸行漸遠，最終他被交易到多倫多，與前暴龍一哥迪羅臣(DeMar DeRozan)互換東家，兩隊4日進行本季首度交手，受到高度關注。

▲雷納德與迪羅臣去年夏天互換東家。（圖／CFP）

賽前就傳出馬刺已準備好影片，要感謝曾幫助球隊奪得2014年總冠軍的雷納德和格林，影片最後打出「謝謝格林和雷納德」的字幕；不過《Bleacher Report》發現，球場大螢幕之後的畫面卻停在一張以「小綠」燦笑為背景的照片，上面大大寫著，「感謝格林！2013-14賽季NBA總冠軍、2016-17賽季年度防守第一隊」，最後才出現一串字體明顯小很多的字幕，「還有雷納德」。

Nothing but respect between Kawhi and Pop pic.twitter.com/0p1EW2DScx — Bleacher Report (@BleacherReport) 2019年1月4日

《Bleacher Report》嘲諷寫到，或許這才是馬刺真正想播放的致敬影片，在網路上引起熱烈討論。雖然雷納德從熱身開始就遭噓聲對待，甚至站上罰球線時，場邊還有人吶喊「叛徒」，但他並沒有受到影響，開賽13秒就晃過兩名防守球員，殺入禁區上籃搶分，整場打了33分鐘，13投8中攻下21分、5助攻，外帶2抄截。

Spurs fans start "traitor" chant while Kawhi shoots FT's pic.twitter.com/NTy0zh9ry8 — Bleacher Report (@BleacherReport) 2019年1月4日

雷納德過去7季在馬刺鐵血教頭波波維奇(Gregg Popovich)麾下成長茁壯，成為全明星球員，奪得總決賽MVP，並2度獲頒年度最佳防守球員，最終雙方卻不歡而散，難免讓聖城球迷不滿；不過師徒情誼不變，「可愛」在暴龍以107比125，在馬刺主場慘吞10連敗賽後，投入了恩師的懷裡。

兩人交談了幾句，「可愛」還將手搭在波波維奇肩上，露出了微笑，隨後他也與馬刺助教英格蘭(Chip Engelland)、前隊友米爾斯(Patty Mills)、蓋伊(Rudy Gay)還有與他互換東家的迪羅臣一一擁抱。

▲雷納德重返馬刺主場遭噓聲對待。（圖／CFP）