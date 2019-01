馬刺主場致謝畫面「雷納德超小」　可愛投入波波懷裡微笑

▲雷納德賽後與恩師波波維奇互相問候。(圖/CFP)

記者游郁香/綜合報導

在聖安東尼奧成長為頂級小前鋒的雷納德(Kawhi Leonard),去年夏天與馬刺分道揚鑣,4日是他離隊後首度回到AT&T中心;賽前黑衫軍播放影片向他與去年夏天一起被送走的射手格林(Danny Green)致敬,但《Bleacher Report》發現最後的定格畫面有些微妙,只出現「小綠」的照片,雷納德的名字還刻意被縮小。

The tribute video the Spurs really want to show pic.twitter.com/ibeX7v113X