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丹東尼信任激發林來瘋　林書豪憶9失誤沒挨罵還接鼓勵電話

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▲尼克安東尼、黃蜂林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

▲林書豪回憶林來瘋，感謝恩師丹東尼不斷鼓勵給他信心。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

NBA生涯初期曾2度遭釋出的林書豪，最終在紐約上演了不可思議的「林來瘋」，得以延續籃球夢。回想起8年前的「林來瘋」，他最感謝的仍是恩師丹東尼(Mike D'Antoni)的支持，他接受《The Ringer》訪問時回憶，自己在2012年2月一場比賽中發生多達9次失誤，賽後不僅沒挨罵，還接到丹東尼的鼓勵電話，要他不要因為害怕失誤而停止進攻。

在「林來瘋」那10場比賽期間，林書豪場均能攻下24分、9助攻，但平均每場失誤次數也多達6次，所幸恩師丹東尼給他足夠的信心，才讓他能繼續向前邁進。他近期接受《The Ringer》訪問時表示，他會永遠支持丹東尼，因為恩師總是支持並鼓勵麾下的球員，激發出他們最好的表現。

林書豪回想起2012年2月18日對紐奧良黃蜂(紐奧良鵜鶘的前身)，他單場發生多達9次失誤，球隊也以85比89落敗，賽後他接到丹東尼的電話，「他的語氣像是，『你還好嗎？』我回答，『是的。』那場比賽是林來瘋期間，我們輸掉的第一場比賽，是我們連贏了7場後，首次嘗到敗績。

▲林書豪在今年2月掀起林來瘋，讓他獲得提名為最佳運動員。(圖／達志影像／美聯社)

▲林書豪在林來瘋期間曾單場發生9次失誤，不僅沒挨罵還接到鼓勵電話。(圖／達志影像／美聯社)

林書豪說，恩師不僅沒責罵他還鼓勵他要保持信心，「他對我說，『嘿，我只是想打給你讓你知道，下一場比賽要繼續向前邁進。我要你下一場比賽發生20次失誤，因為當你出現20次失誤，你可能同時會送出40次助攻，不要去想失誤的事或因此停止進攻。』

「這就是為何我當初能打得那麼好，我有一個這樣鼓勵我的教練，不斷在我耳邊說，『到場上去，相信你的直覺！』」林書豪說，「林來瘋」時期的自己，大部的時間都是在這種環境中打球，在完全符合他風格的擋拆體系中，身邊還圍繞著不斷勉勵他的教練團，才造就了那段不可思議的旅程。

▲老鷹林書豪。（圖／CFP）

▲因為林來瘋，林書豪得以延續籃球夢。（圖／CFP）

關鍵字： NBA林書豪林來瘋丹東尼
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