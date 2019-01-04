運動雲

> >

詹皇明星賽首輪票數破百萬　飆風玫瑰西區後場人氣僅次柯瑞

ETtoday運動雲

▲湖人一哥詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人一哥詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

NBA官方4日公布了今年全明星賽第一階段票選結果，正在養傷的湖人一哥詹姆斯(LeBron James)獲得1083363票，是唯一票數破百萬的球星，他得知後在個人推特向球迷和媒體致謝；值得一提的是，本季重新綻放的「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)也得到698086票，在西區後場票選中僅次勇士神射柯瑞(Stephen Curry)。

▲NBA全明星賽第一階段票選結果。（圖／翻攝自推特／2019 NBA All-Star）

▲NBA全明星賽第一階段票選結果。（圖／翻攝自推特／2019 NBA All-Star）

2019年夏洛特全明星賽將於台灣時間2月15日至17日登場，第一階段票選結果4日出爐，剛度過34歲生日的詹姆斯榮登「人氣王」，以1083363票稱霸全聯盟，公鹿一哥安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)則以991561票緊追在後，成為東區的「領跑者」，不過東區後場的綠衫軍主控厄文(Kyrie Irving)也狂吸了910329票，成為該區第2高票。

值得一提的是，本季重新綻放，還打出單場50分感動戰役的「飆風玫瑰」羅斯，在西區後場票選中得到了698086票，僅次於勇士一哥柯瑞的793111票，而過去11場繳出場均39.7分、8.5助攻的火箭招牌哈登(James Harden)，則以541606票排在該區後場票選第3位。

▲飆風玫瑰羅斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲飆風玫瑰羅斯。（圖／達志影像／美聯社）

獨行俠的超級新人唐西奇(Luka Doncic)也受到球迷和媒體的青睞，第一階段拿下679839票，還贏過勇士5巨頭之一杜蘭特(Kevin Durant)的659968票，以及鵜鶘一哥戴維斯(Anthony Davis)的605417票。

全明星賽東、西區先發由球迷、媒體和球員投票決定，票數比重分別為50%、25%及25%，替補球員則由聯盟各球隊的教練選出；另外，球迷能投票決定東、西區隊長，再由兩位隊長各自挑選全明星隊員。

▲▼勇士，柯瑞（Stephen Curry）。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇柯瑞羅斯
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

推薦閱讀

丹東尼信任激發林來瘋　林書豪憶9失誤沒挨罵還接鼓勵電話

衛少創史上命中率第5低大三元　想隔扣麥基重摔怒打飛水瓶

勇士強碰11戰10勝火箭　柯爾：我們正見證最強大的哈登

喬治飆37分空接爆扣退湖人　衛少20投3中仍繳14+10+16

熱門新聞

洋基明星牛棚羅伯森出走！　2年2300萬美元改當費城人

丹東尼信任激發林來瘋　林書豪憶9失誤沒挨罵還接鼓勵電話

SBL／璞園登錄NBA資歷強森、金酒找佐藍　台銀撿走天使搭配史貝斯

中職／打完澳職賽程　統一獅3將趕不上開訓

勇士強碰11戰10勝火箭　柯爾：我們正見證最強大的哈登

回多倫多才可能情緒爆發　迪羅臣4日戰暴龍：只想享受

讀者回應

﻿

最新新聞

1可愛被噓爆　迪羅臣大三元打傻暴龍

2南韓可能讓孫興慜小組賽全缺席

3湯普森認為哈登買犯取得很好結果

4廣州作客新疆　台灣雙雄得分掛蛋

5鈴木一朗與水手簽小聯盟合約　

熱門新聞

1洋基羅伯森3年約情定費城人

2豪哥憶林來瘋9失誤沒挨罵還獲鼓勵

3SBL／璞園、金酒、台銀洋將洗牌

4打完澳職賽　統一3將趕不上開訓

5柯爾：我們正見證最強大的哈登

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

中日會長盃青少棒　日本球員體驗腳底按摩

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

佳里國小YAMAHA CUP參與十年不缺席　戴堉哲看見球員成長

高雄超霸氣老闆！平日600塊　薑母鴨、燒烤、海鮮通通吃到飽

兒騎車被大車撞死！駕駛肇逃　母悲痛：請幫忙找行車紀錄器

國中生排隊玩鬼屋鬧哄哄... 他突喊2個字！嚇到瞬間安靜

孫安佐緋聞女友是她！　金髮妹「貼背交疊健身」

國道警元旦護送捐贈器官！　紅斑馬開道「34分鐘闖雪隧」
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366