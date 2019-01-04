詹皇明星賽首輪票數破百萬　飆風玫瑰西區後場人氣僅次柯瑞

▲湖人一哥詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

NBA官方4日公布了今年全明星賽第一階段票選結果，正在養傷的湖人一哥詹姆斯(LeBron James)獲得1083363票，是唯一票數破百萬的球星，他得知後在個人推特向球迷和媒體致謝；值得一提的是，本季重新綻放的「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)也得到698086票，在西區後場票選中僅次勇士神射柯瑞(Stephen Curry)。

▲NBA全明星賽第一階段票選結果。（圖／翻攝自推特／2019 NBA All-Star）

2019年夏洛特全明星賽將於台灣時間2月15日至17日登場，第一階段票選結果4日出爐，剛度過34歲生日的詹姆斯榮登「人氣王」，以1083363票稱霸全聯盟，公鹿一哥安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)則以991561票緊追在後，成為東區的「領跑者」，不過東區後場的綠衫軍主控厄文(Kyrie Irving)也狂吸了910329票，成為該區第2高票。

值得一提的是，本季重新綻放，還打出單場50分感動戰役的「飆風玫瑰」羅斯，在西區後場票選中得到了698086票，僅次於勇士一哥柯瑞的793111票，而過去11場繳出場均39.7分、8.5助攻的火箭招牌哈登(James Harden)，則以541606票排在該區後場票選第3位。

▲飆風玫瑰羅斯。（圖／達志影像／美聯社）

獨行俠的超級新人唐西奇(Luka Doncic)也受到球迷和媒體的青睞，第一階段拿下679839票，還贏過勇士5巨頭之一杜蘭特(Kevin Durant)的659968票，以及鵜鶘一哥戴維斯(Anthony Davis)的605417票。

全明星賽東、西區先發由球迷、媒體和球員投票決定，票數比重分別為50%、25%及25%，替補球員則由聯盟各球隊的教練選出；另外，球迷能投票決定東、西區隊長，再由兩位隊長各自挑選全明星隊員。

▲勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）