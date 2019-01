雷納德返聖城遭噓爆罵叛徒　迪羅臣飆21+11+14領馬刺打傻暴龍

▲迪羅臣率馬刺打爆前東家暴龍。(圖/路透)

記者游郁香/綜合報導

曾被視為「馬刺未來」的雷納德(Kawhi Leonard),去年夏天被交易至多倫多,台灣時間4日首度披著暴龍戰袍返回AT&T中心面對前東家,雖然他攻下21分、5助攻,但暴龍完全無力抵擋黑衫軍團隊超過5成5命中率的凶猛火力,首節打完就落後達19分,終場以107比125狂輸了18分;同樣對上前東家的迪羅臣(DeMar DeRozan)則猛砍了21分、11助攻和14籃板,締造生涯首度大三元。

Welcome back to San Antonio, Danny and Kawhi!

#SpursFamily pic.twitter.com/O3D3Lr4m5p