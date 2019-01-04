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雷納德返聖城遭噓爆罵叛徒　迪羅臣飆21+11+14領馬刺打傻暴龍

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▲暴龍雷納德、格林；馬刺迪羅臣。（圖／路透）

▲迪羅臣率馬刺打爆前東家暴龍。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

曾被視為「馬刺未來」的雷納德(Kawhi Leonard)，去年夏天被交易至多倫多，台灣時間4日首度披著暴龍戰袍返回AT&T中心面對前東家，雖然他攻下21分、5助攻，但暴龍完全無力抵擋黑衫軍團隊超過5成5命中率的凶猛火力，首節打完就落後達19分，終場以107比125狂輸了18分；同樣對上前東家的迪羅臣(DeMar DeRozan)則猛砍了21分、11助攻和14籃板，締造生涯首度大三元。

生性低調沉默的雷納德，上季因大腿股四頭肌傷勢與球團鬧不合，整季僅為馬刺打了9戰，引發聖城隊友和球迷不滿。本季他轉戰暴龍，4日作客馬刺一役，是他離隊後首度回到培育他7年的聖城，賽前馬刺播放了影片感謝他與去年夏天一起被送走的射手格林(Danny Green)，有球迷還高舉看板歡迎昔日「聖堂射手」回家。

與馬刺主帥波波維奇(Gregg Popovich)感情深厚的格林，賽前也與恩師熱情相擁。相較於格林受到溫暖歡迎，獲得接連不斷的掌聲，瀰漫「團聚」的溫馨氣氛；雷納德遭到噓聲對待，他次節站上罰球線時，聖城球迷大喊「叛徒」，場邊還出現不少攻擊他的標語，像是譏諷他「不是一位領袖」，甚至責罵他「恩將仇報」。

▲暴龍雷納德、格林，馬刺迪羅臣。（圖／CFP）

▲雷納德被狂噓還被喊叛徒。（圖／CFP）

雖然雷納德開賽13秒就殺入禁區上籃搶分，他整場以13投8中拿下21分，但在主場作戰的馬刺展現凶猛的團隊火力，同樣對上前東家的前暴龍一哥迪羅臣(DeMar DeRozan)光是上半場就以11投7中掃下19分、10籃板和5助攻，讓他成為2007年的「石佛」鄧肯(Tim Duncan)後，首位半場就攻下至少15分、10籃板和5助攻的馬刺球員。

迪羅臣首節就砍了9分、8籃板，還在此節還剩7分51秒時，加速殺入禁區完成單手爆扣美技，率隊拉開15對5的猛攻，馬刺首節打完將領先優勢擴大到38對19、19分，一路壓著對手打，完全把作客的暴龍打爆，前3節結束更拉開96比75、21分差，終場便以125比107輕鬆取勝。

這一戰黑衫軍的團隊命中率高達5成6，先發5虎得分全上雙，新領袖艾德里奇(LaMarcus Aldridge)砍下23分最高，面對前東家暴龍的迪羅臣則飆出21分、11助攻和14籃板；暴龍以雷納德繳出21分、5助攻最佳，格林則完全找不到手感，整場7投0中，6度在三分外線出手都落空，得分掛蛋。

▲暴龍雷納德、格林，馬刺迪羅臣。（圖／CFP）

▲格林受到馬刺迷溫暖歡迎。（圖／CFP）

關鍵字： 暴龍雷納德馬刺迪羅臣格林波波維奇
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