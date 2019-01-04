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哈登破柯瑞三分紀錄砍進超神致勝球　丹東尼：對手只能放棄

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▲火箭哈登，勇士杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭哈登。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

火箭一哥哈登(James Harden)4日作客勇士一戰，單場在三分外線狂出手23次，命中了10球，包括延長賽最後2.7秒，面對2名防守球員仍砍進的逆轉三分彈；賽後主帥丹東尼(Mike D'Antoni)被問到，該如何防守「大鬍子」最後時刻那記不可思議的外線，他直言，「你必須放棄，因為你做不到，除非你犯規而且裁判沒吹你犯規。」

豪言要蟬聯年度MVP的哈登，4日繼續以場上瘋狂的表現來證明自己並非空口說大話，面對上季西區總決賽死敵勇士，他先在末節最後51.4秒，砍進超遠的30呎後撤步跳投，將比賽逼入延長，又在終場前2.7秒，面對湯普森(Klay Thompson)和格林(Draymond Green)的防守，仍命中反超比數的致勝三分。

賽後火箭主帥丹東尼被問到，該如何防守哈登最後時刻那種三分出手，他直言，「你辦不到，無法守住，你必須放棄，因為你做不到也守不住，除非你犯規而且裁判沒吹你犯規。」

▲火箭一哥哈登。（圖／路透）

▲火箭一哥哈登。（圖／路透）

哈登此役鏖戰了44分鐘，轟下44分、15助攻和10籃板，外帶1抄截、2火鍋，他整場在三分外線出手了23次，命中其中10球，他一個人的出手次數，就相當於「浪花兄弟」柯瑞(Stephen Curry)與湯普森兩人此役加起來的三分出手次數。

聽到記者說，哈登單場出手了23記三分，丹東尼大笑了幾秒，他表示「大鬍子」是世界上最出色的進攻球員，可以在任何時刻出手，自己完全信任愛徒。值得一提的是，火箭一哥此役還打破了一項灣區神射柯瑞保持的三分紀錄，他連8場至少砍進5顆三分，成為聯盟此紀錄的新任保持人。

▲勇士柯瑞、杜蘭特；火箭哈登。（圖／CFP）

▲哈登此役打破了一項柯瑞保持的三分紀錄。（圖／CFP）

關鍵字： NBA火箭哈登大鬍子丹東尼勇士
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