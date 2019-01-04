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哈登連5場飆破40分比肩喬丹戰神　柯爾：他像AI改變籃球

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▲火箭一哥哈登。（圖／路透）

▲火箭一哥哈登。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

火箭一哥哈登(James Harden)4日作客衛冕軍勇士一役，打出生涯「最神」戰役，他狂轟44分、15助攻和10籃板，連5場飆破40大關，成為繼2007年的布萊恩(Kobe Bryant)後，首位達成此紀錄的球員；他在延長賽最後2.7秒的三分，更幫助球隊完成20分大逆轉，灣區主帥柯爾(Steve Kerr)大讚他正在改變籃球。

過去11戰狂勝10場的火箭，4日來到甲骨文球場踢館，第3節開局一度陷入53比73、20分落後，但12月場均得分飆破36分的哈登，再次跳出來當救世主，他單節連砍13分、6助攻，率隊打出39對28的大逆襲，將分差縮小到6分；末節最後51.4秒，他砍進超遠的30呎後撤步跳投，硬是將比數扳成119平，逼出了延長賽。

哈登在最後決勝的5分鐘掃下11分，包括3顆三分彈，終場前2.7秒他面對兩名防守球員之下，硬是於右側45度角砍進「不講理」的致勝三分，幫助火箭以1分差氣走勇士，收下近12場第11勝，將連勝紀錄推進到第6場。

此役哈登在三分外線出手23次命中10球，刷新個人單場最多9顆三分進球紀錄，同時這是他連續第8場至少砍進5記三分，超越勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)，成為此紀錄的新任保持人

▲火箭哈登，勇士杜蘭特。（圖／記者游郁香攝）

▲哈登對決杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

哈登這一戰以32投13中轟下44分、15助攻和10籃板，外帶2火鍋、1抄截，連續2場繳出「40+」大三元；他連5場單場得分破40，成了2007年3月的紫金一哥布萊恩後，首位達成此紀錄的球員，過去50年也只有喬丹(Michael Jordan)、艾佛森(Allen Iverson)和布萊恩能辦到。

同時，哈登已經連9場至少攻下35分，追平湖人一哥詹姆斯(LeBron James)2005-06賽季締造的紀錄，並列史上第2，這項紀錄是由布萊恩保持，「黑曼巴」曾在2002-03賽季連13場至少攻得35分。另外，哈登連5戰至少拿下40分、5助攻，是繼1997年的「戰神」艾佛森後，35年來第2位打出這種數據的球星。

勇士主帥柯爾大讚哈登非常獨特，正在改變整個聯盟，「有些球員能改變比賽，艾佛森改變了比賽，改變球員運球的方式，哈登也是這樣的球員之一，他改變了大家製造犯規的方式，他在這方面是聯盟最出色的。」

▲勇士柯瑞、杜蘭特；火箭哈登。（圖／CFP）

▲火箭一哥哈登持續威猛表現。（圖／CFP）

關鍵字： 火箭哈登艾佛森戰神勇士柯爾
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