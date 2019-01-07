衛少打鐵空砍22+15+13大三元　雷霆慘輸少了牆哥的巫師18分

▲雷霆衛斯布魯克。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

3連勝的雷霆7日返回主場對戰少了一哥沃爾(John Wall)的巫師，卻意外踢到鐵板，儘管奧克拉荷馬招牌衛斯布魯克(Russell Westbrook)單場繳出22分、15籃板和13助攻，近4戰第3度拿下大三元數據，但他出手23次僅命中9球，也沒能率隊在末節扭轉雙位數落後，雷霆最終以98比116慘輸了18分。

禁區猛將亞當斯(Steven Adams)開賽就與一哥衛斯布魯克連2次連線，轟炸巫師的禁區，雷霆一度打出18對7的攻勢；不過巫師二哥畢爾(Bradley Beal)隨後連砍了12分，包括首節最後27.4秒的三分打，率隊拉出21比7的大逆襲，在此節終了前將比數反超為28比25。

巫師替補前鋒波特(Otto Porter Jr.)次節開局1分半鐘連下4分，迅速幫助球隊拉開9分差，隨後更進一步將領先擴大到11分；雷霆則靠著二哥喬治(Paul George)妙傳亞當斯聯手上演「空中接力」爆扣，喬治自己也飆進2記外線追分，在上半場終了前追到50比54。

▲巫師畢爾。（圖／路透）

喬治第3節開局又砍進一顆22呎三分球，加上葛蘭特(Jerami Grant)切入搶分，雷霆一度取得55比54、1分反超，兩隊陷入了拉鋸，不過巫師最後3分36秒打出18對10的攻勢，要回了11分領先。

雷霆末節沒能扭轉戰局，單節還僅19分進帳，終場以98比116落敗，3連勝遭巫師終結。「衛少」此役雖攻下22分、15籃板和13助攻，締造生涯的第116次大三元，但他整場23投9中、命中率僅3成91不甚理想，單場還發生高達8次失誤；二哥喬治則貢獻20分、5助攻和4籃板，單場命中了3顆三分球，但18投7中、3成89的命中率也沒達到他本季場均命中率4成52的水準。

因為一哥沃爾本季已提前報銷，巫師本季要擠入東區8強恐有難度，但陣中二當家畢爾此役再次挺身而出，他砍了25分、6助攻和5籃板，聯手從板凳出發拿下20分的波特，率隊迎接近4戰第3勝，目前以16勝24敗排在分區第11。

▲雷霆喬治。（圖／路透）