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林書豪9投7中高效砍15+5　Q3爆發拿11分助老鷹狂勝熱火24分

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▲老鷹林書豪戰熱火。（圖／CFP）

▲林書豪。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

歷經連4場得分都僅「個位數」的低潮，林書豪近2戰逐漸找回了手感，7日回到亞特蘭大主場面對有「閃電俠」韋德(Dwyane Wade)坐鎮的熱火，雖然上半場僅4分進帳，但他第3節再次爆發，連切帶投連砍11分，僅上陣17分鐘就以9投7中高效貢獻15分、5助攻，幫助老鷹以106比82痛扁對手止住3連敗。

前役老鷹遭東區龍頭公鹿血洗32分，但他們很快在7日回到主場迎戰熱火一役扳回顏面，開賽就打出13對2的猛攻，雖然次節團隊火力衰退，單節僅15分進帳，被南灘大軍追到37比38，但第3節再次開啟攻擊砲火，班布瑞(DeAndre' Bembry)和主控楊恩(Trae Young)聯手砍外線，迅速將分差擴大到10分。

上半場打了11分鐘攻下4分、4助攻的林書豪，在第3節還剩5分48秒回到場上後，也加入飆分行列，他先送出助攻給赫爾特(Kevin Huerter)，讓對方砍進一顆25呎三分球，將分差擴大到63比49、14分；此節最後3分29秒，「豪小子」在左側45度角命中此役個人首顆三分球。

▲老鷹林書豪戰熱火。（圖／CFP）

▲林書豪。（圖／CFP）

林書豪單節連切帶投連砍11分，包括第3節終了前0.8秒的切入上籃取分，讓老鷹徹底拉開分差，單節打出41對21的攻勢，帶著79比58、21分領先進入決勝節。

林書豪末節沒有再上陣，他此役雖僅出賽17分鐘，但效率驚人，單場9投7中、命中率高達7成78，砍下全隊第3高的15分、5助攻和1籃板，外帶1抄截，得分僅次於攻下19分的先發控衛楊恩和拿下17分的前鋒班布瑞。

老鷹終場以106比82輕取熱火，終止了近期的3連敗；熱火則以替補的21歲小將瓊斯(Derrick Jones Jr.)得到14分最高，招牌球星韋德則是8投3中拿11分、3助攻和4籃板。

▲老鷹林書豪戰熱火。（圖／CFP）

▲林書豪。（圖／CFP）

關鍵字： NBA老鷹林書豪豪小子熱火韋德
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