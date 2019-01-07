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灰狼開除主帥席波杜　他本季才幫助「飆風玫瑰」羅斯重生

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▲灰狼席波杜、羅斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲遭到灰狼開除的主帥席波杜幫助羅斯本季重生。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

灰狼7日以22分差血洗「沒有詹姆斯(LeBron James)」的湖人拿下2連勝，賽後卻傳出主帥席波杜(Tom Thibodeau)遭開除的消息，美國《ESPN》披露，這位本季幫助前年度MVP「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)重新綻放的60歲教頭，已交出自2016年4月接下的灰狼兵符，明尼蘇達可能找前公牛主帥霍伊柏格(Fred Hoiberg)接任帥位。

早在去年11月，美國《ESPN》知名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)就曾爆料，席波杜可能在今年夏天遭解雇，「沃神」指出，在席波杜愛徒巴特勒(Jimmy Butler)大鬧「賣我風波」前，灰狼老闆泰勒(Glen Taylor)就有想與他分道揚鑣的想法。

席波杜正是在灰狼開啟NBA教練生涯，他在1989年加入灰狼教練團擔任助理教練，2010年他成為公牛總教練，一手培育出聯盟史上最年輕年度MVP羅斯、巴特勒等明星球員，2011年還能獲得年度最佳教練的殊榮，隔年成為東區明星隊總教練。

▲灰狼席波杜、羅斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼開除席波杜。（圖／達志影像／美聯社）

席波杜在2016年4月「回鍋」明尼蘇達，與灰狼簽下一紙5年合約，身兼籃球營運總裁，2017年他提出拉文(Zach LaVine)等人向公牛交易換回愛將巴特勒，成功率隊在2017-18賽季重返睽違13年的季後賽，但上季末爆出巴特勒不滿陣中雙狀元威金斯(Andrew Wiggins)、唐斯(Karl-Anthony Towns)大鬧離隊，連帶影響了灰狼本季初的表現。

上季在羅斯遭騎士棄用，又被爵士釋出時對他伸出援手的席波杜，本季如願看到「飆風玫瑰」繼續書寫他那曾被認為「已經結束」的籃球故事，羅斯不僅打出單場50分的感動戰役，上個月底回到風城比賽時，也拿下24分、8助攻，獲得滿場公牛迷的MVP呼聲，但他的恩師本季執教40場，率隊繳出19勝21敗後就遭到開除。

席波杜執掌明尼蘇達兵符期間，共拿下96勝107敗，季後賽則是1勝4敗。美國《ESPN》報導，灰狼認真考慮找去年12月被公牛炒魷魚的霍伊柏格接任主帥一職。

▲七六人恩比德、巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

 ▲巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA灰狼羅斯飆風玫瑰席波杜公牛
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