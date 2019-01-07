輸公鹿32分他鼓勵隊友　林書豪Q3狂切砍11分讓熱火主帥無奈

▲林書豪。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

老鷹前役遭東區龍頭公鹿血洗32分，賽後林書豪鼓勵隊友要繼續努力，「這段時間我們有點掙扎，我希望確保球隊保持團結，為彼此打球，這就是我做的事。」他也在7日對熱火一役以身作則，除了進攻端展現極高效率，單場9投7中掃下15分、5助攻，防守端也相當積極；他第3節在3分半鐘內連砍11分，率隊拉開21分領先，讓場邊的熱火主帥史波斯卓(Erik Spoelstra)臉色鐵青。

進入重建期的老鷹，近期又連輸了3場，前役還慘輸給公鹿32分，身為球隊資深控衛的林書豪賽後鼓勵了隊友，他表示全隊無論賽前或賽後都會彼此溝通交流，「但最重要的還是要保持團結，在場上竭盡所能。」他直言前一場全隊打得不夠努力，因此他們必須要在這一戰有所回應。

老鷹在7日回主場面對熱火時，從谷底反彈，林書豪也重拾了火燙手感。他首節再次連線長人倫恩(Alex Len)，切入後在籃下把球拋給對方，讓隊友輕鬆完成雙手爆扣；而他此役命中的第一球，則是在中距離跳投。

▲林書豪賽後發文。（圖／翻攝自IG／jlin7）

次節回到場上後僅22秒，林書豪隨即帶球突破後仰跳投得手；上半場終了前3分49秒，他從理查森(Josh Richardson)背後把球抄走，個人生涯抄截總數來到500次，達成了一項里程碑。

第3節還剩5分23秒，林書豪從右側45度角送出一記精準的地板球，讓赫爾特(Kevin Huerter)砍進一顆25呎三分球，將分差擴大到63比49、14分；隨後他自己也在左側45度角命中此役個人首顆三分球。

第3節最後2分05秒，老鷹發動快攻，林書豪快速推進接到漢米爾頓(Daniel Hamilton)的傳球，上籃拿下兩分。此節最後59秒，林書豪搶下防守籃板，並帶球突破禁區，輕鬆高拋得分，越打越有信心的他，21秒後又跳投命中，將雙方分差擴大到77比55、22分，場邊的熱火主帥史波斯卓被拍到臉色鐵青。

第3節最後0.8秒，林書豪再度撕裂熱火的防線，面對兩名防守球員硬是拋進兩分，讓老鷹帶著79比58、21分領先進入決勝節；老鷹終場以106比82輕取熱火止敗。

林書豪此役打了17分鐘，9投7中攻下15分、5助攻和1籃板，外帶1抄截，歷經之前連4場得分都僅個位數的低潮後，近2場連續得分上雙。賽後他在個人Instagram引用腓力比書（新約聖經）第3章13節自我勉勵，「朝著目標竭力追求，為了得到那在基督耶穌裡、神至高召喚的獎賞。」

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）