韋德生涯500顆三分達標後　追平喬丹詹皇一驚人紀錄

▲熱火韋德。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

雖然熱火7日以24分差慘敗給老鷹，但陣中招牌球星韋德(Dwyane Wade)砍進了生涯第500顆三分球，讓他成為繼「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)、聯盟當今頭牌詹姆斯(LeBron James)後，NBA史上第3位能至少拿下20000分、5000助攻、4000籃板、1500抄截、800阻攻和命中500記三分球的球員。

What a time. What a career. Thank you, @DwyaneWade.#TrueToAtlanta | #HEATCulture pic.twitter.com/F5h9kPD64y — Atlanta Hawks (@ATLHawks) 2019年1月7日

迎來生涯最終季的韋德，7日是他最後一次來到亞特蘭大主場，老鷹特別製作影片向這位準名人堂球星致敬，高齡41歲但還不打算退休的「老飛人」卡特(Vince Carter)，也出現在這個影片中送上祝福。

「韋德，恭喜你擁有能入選名人堂等級的生涯。在這麼多年裡，你的表現總是讓我們驚嘆，能和你對決一直是我的榮幸，你得到的榮譽和誇讚都是你應得的。希望你能享受你的退休生活，我會想念你的，兄弟！」

這一戰韋德從板凳出發打了23分鐘，8投3中攻下11分、4籃板和3助攻，三分球2投1中，這也是他生涯第500顆三分球，同時讓他追平了一項喬丹和好友詹姆斯的驚人紀錄，他成為史上第3位至少能得到20000分、5000助攻、4000籃板、1500抄截、800阻攻和命中500記三分球的球員。

喬丹生涯合計砍下32292分、6672籃板、5633助攻、2514抄截、893阻攻和581顆三分球；目前正在養傷的詹姆斯則是31966分、8698籃板、8451助攻、1909抄截、912阻攻和1684記三分球。

▲老鷹卡特。（圖／路透）