韋德生涯500顆三分達標後　追平喬丹詹皇一驚人紀錄

▲熱火韋德。(圖/路透)

記者游郁香/綜合報導

雖然熱火7日以24分差慘敗給老鷹,但陣中招牌球星韋德(Dwyane Wade)砍進了生涯第500顆三分球,讓他成為繼「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)、聯盟當今頭牌詹姆斯(LeBron James)後,NBA史上第3位能至少拿下20000分、5000助攻、4000籃板、1500抄截、800阻攻和命中500記三分球的球員。

What a time. What a career. Thank you, @DwyaneWade.#TrueToAtlanta | #HEATCulture pic.twitter.com/F5h9kPD64y