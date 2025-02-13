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超譯？韓媒批台灣媒體對朴世雄輕率提問 現場記者還原真相

▲韓國職棒樂天巨人隊投手朴世雄。（圖／中華職棒提供）

▲韓媒記者扭曲台灣對樂天巨人隊朴世雄採訪。（圖／中華職棒提供）

記者王真魚、楊舒帆／連線報導

韓國《體育朝鮮》記者金永祿近日隨樂天巨人隊來台採訪，在一篇以朴世雄為主角的報導中，直指台灣媒體提出令人錯愕又輕率的問題，對此，現場記者還原當時情況，認為報導與事實有所出入。

據現場記者表示，當天聯訪時，為打破一開始沈默的尷尬氣氛，先以「請問是第一次對到台灣嗎？」開場。翻譯也擔心理解有誤，再三確認問題，記者立即補充，「請問是從小到大有對過台灣的球隊嗎？對台灣的印象是什麼呢？」 這與金永祿報導中所述的「是否第一次參加過國際賽事」的提問完全不同。

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更令人意外的是，報導中描述朴世雄面對記者的提問有些錯愕，「一時也無法掩飾自己的驚訝」，內文進一步指出，「事前媒體可能只收到『樂天隊一名投手』而非「朴世雄，首戰先發投手」的訊息。即便如此，對一位能代表球隊接受採訪的王牌投手提出這樣的問題，顯然還是太過輕率了。」

但根據現場記者指出，朴世雄聽到問題後反而露出親切笑容，爽朗回答：「哦，當然，很多次！」

朴世雄隨後分享他對台灣棒球的看法，「從小到大對到台灣很多次，對台灣的印象就是台灣投手與打擊都很厲害，很強。」

記者進一步詢問：「有沒有稍微研究中華隊打者？」朴世雄直言，「這場台韓交流賽是我今年第一場實戰，雖然不太了解目前中華隊的戰力，但知道中華隊是去年世界12強賽冠軍，會好好準備應戰。」

這些回答都顯示朴世雄對台灣棒球的尊重態度，以及他謙遜的個性。台灣媒體也納悶，為何現場採訪問題內容及氛圍遭到扭曲，甚至帶有主觀意識的評價。

▲▼ 朴世雄 。（圖／記者楊舒帆攝）

▲朴世雄笑著回應媒體的問題     。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 樂天巨人台灣棒球台韓交流賽朴世雄媒體質疑

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