道奇宣布東京開幕戰投手計畫！山本由伸掛帥 佐佐木G2登板

▲山本由伸開幕先發 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊12日（台灣時間13日正式展開投捕組春訓。總教練羅伯斯（Dave Roberts）宣布，3月18、19日於東京巨蛋舉行的MLB海外系列賽」，山本由伸將擔任開幕戰先發，佐佐木朗希則會在第2戰登板。本季重返二刀流的大谷翔平確定不會在東京登板。

春訓首日，大谷翔平與佐佐木朗希動作積極，前一天已在牛棚練投的山本由伸則進行輕量調整。

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大谷先進行牽制練習，隨後傳接球，最後牛棚練投約20球，其中包含變化球。練投結束後，他立刻轉換身分，拿起球棒進行打擊訓練。這是他自上季例行賽以來，首次進行戶外自由打擊，總計揮棒18次，其中敲出10發全壘打，包含6連轟。

「（傳接球時）我第一次嘗試投橫掃球（Sweeper）。大谷也提到，去年11月左肩手術後，肩膀活動範圍仍有限，「（打擊方面）當然還是會有些違和感，應該還會持續一陣子。但整體來說，揮棒狀態還不錯。」

穿著印有「R. SASAKI」字樣、背號11號的佐佐木朗希，當天在牛棚進行35球投球練習，吸引道奇棒球營運總裁佛里曼（Andrew Friedman）等球團高層、大批媒體與球迷圍觀。

他展現強勁速球與驚人落差的指叉球，讓接捕的道奇隊捕手巴恩斯（Austin Barnes）驚呼，「這種球我從沒見過！」

對於羅伯斯透露自己可能在東京系列賽先發，佐佐木表示，「在日本迎接大聯盟開幕戰的機會非常難得，這對我來說意義重大。現在的目標就是為這場比賽做好最好的準備。」

▲大谷翔平確定不投。（圖／達志影像／美聯社）