啦啦隊IU來了！韓式應援登大巨蛋　台韓啦啦隊激情對決

▲樂天巨人啦啦隊吳效柾（左起）、睦那京、團長趙智薰、崔洪邏、朴淡備 。（圖／記者楊舒帆攝）

記者王真魚／綜合報導

WBCQ（經典賽資格賽）中華隊2月12日與13日在臺北大巨蛋與韓職KBO樂天巨人展開兩場熱身交流賽。不僅球員間較勁，場邊的應援文化也是一大看點。樂天巨人特別派出應援團長趙智薰，攜手隊長睦那京、「啦啦隊IU」崔洪邏，以及成員朴淡備、吳效柾等四位韓國啦啦隊員來台，並首度於大巨蛋三壘側設立「韓式應援區」，將原汁原味的韓式加油文化帶進台灣棒球場。

這次交流賽為台灣球迷帶來不同於本土應援的全新體驗。應援團長趙智薰首次造訪臺北大巨蛋，對於球場環境給予高度評價，「視野非常好，非常適合讓球迷一起參與應援。」

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隊長睦那京也表示，去年曾來台應援，印象深刻，「台灣棒球文化很熱情，球迷全情投入，希望這次也能讓大家感受到韓式應援的魅力。」崔洪邏則興奮表示，「很榮幸參與這次交流賽，會全力展現正宗的韓式應援，讓台灣球迷感受不一樣的氣氛！」

除了韓國啦啦隊的加入，台灣本土啦啦隊成員同樣備戰充足，期待透過這場交流賽提升應援技巧。中華隊啦啦隊成員若潼坦言，「這次名單上的選手很多是以前沒應援過的，所以我們準備了很久。」另一位成員心璇也表示，時間有限，大家只能靠影片自學，直到現場才進一步對應練習。





▲台灣應援啦啦隊心璇（左一）、若潼 。（圖／記者黃國霖攝）

談到最難應援的歌曲，大家一致認為是台鋼，因為腳步變化多、偏向韓式應援風格。妮可進一步補充，「韓國啦啦隊習慣用右手帶動應援，而台灣習慣用左手，有時候會搞混。」

台灣與韓國的應援風格各具特色，韓國啦啦隊以舞蹈精準、乾淨利落著稱，若潼笑說，還有觀察到一點很不一樣的地方，「他們的髮型一絲不亂，真的很厲害！希望能向她們請教妝髮技巧。」其他女孩也對韓國啦啦隊的「舞台魅力」印象深刻，表情甜美，動作卻充滿爆發力，這點很值得學習。

此外，兩國的應援文化也有所不同。若潼提到，「韓國啦啦隊並非每位選手都有專屬應援曲，而台灣則是所有球員都有個人專屬歌曲。」韓國啦啦隊的應援歌曲較為固定，局間則會穿插流行音樂，而台灣應援則更具多元，複雜，包含中場開場、局間、賽前賽後等不同形式的舞蹈表現。

儘管這僅是資格賽前的熱身交流賽，但雙方啦啦隊都卯足全力。心璇表示，「穿上球衣後，感受到應援的使命感。」若潼直言，希望能用200分的力氣帶領現場球迷大聲為球員應援，「讓球員們感受到全台灣的人民在為他們加油！」