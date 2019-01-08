一眉哥「從沒說過錢不重要」　專注現在渴望率鵜鶘打季後賽

▲詹姆斯公開表示想與戴維斯聯手。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人頭牌詹姆斯(LeBron James)公開表達想和鵜鶘一哥戴維斯(Anthony Davis)聯手，讓這位聯盟頂級長人的交易傳聞越演越烈。《The Athletic》近日專訪「一眉哥」，他談到目前最大的目標就是幫助球隊贏球，他沒有隱藏對冠軍戒指的渴望，但強調自己是一個「活在當下的人」，希望本季能率紐奧良打進季後賽。

年僅25歲已竄升年度MVP候選人之一的戴維斯，與鵜鶘的合約還剩2年，已陷入「瘋狂」的交易傳聞中。這個夏天，鵜鶘能提供他一紙5年2億3900萬美金的延長合約，若是他拒絕接受，紐奧良高層就得決定是要交易他，還是冒著可能會在2020年自由市場上失去他，且將得不到任何「好處」的風險。

《The Athletic》指出，事實上，戴維斯「現在」並不想走，但他想看看鵜鶘能否重新凝聚團隊，打入今年的季後賽。雖然他們近6戰拿了3勝，但目前勝率還未超過5成，以19勝22敗排在西區第12，努力的空間還很大。

▲戴維斯。（圖／CFP）

戴維斯近日接受《The Athletic》專訪時，明確表達在這個階段的生涯，自己想要的就是「贏球」，「我曾2度打進季後賽，那兩次的經驗，是我打球以來最開心的時刻。那種氛圍，到客場去搶勝，贏得一場季後賽勝利，還有所有的準備，每一場電視轉播的比賽，那種感覺真的很不一樣，非常有趣，因此我最大的目標就是贏球。」

記者追問聯盟誰不想要贏球，希望他能給出更確切的答案，戴維斯表示，每個進入聯盟的球員，幾乎都希望嘗到贏得總冠軍，還有得到年度MVP的滋味；他沒有隱藏對冠軍戒指的渴望，「我曾經贏得奧運金牌，大學時期也拿過冠軍，但我想看看在NBA奪冠的感覺是怎麼樣。」

▲鵜鶘一哥戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

戴維斯渴望帶領鵜鶘贏得勝利，但若鵜鶘辦不到呢？無法打進本季的季後賽，或是擠進前8強，但首輪就被橫掃，這位25歲頂級長人將會在這個夏天做出什麼決定，受到各界矚目。

不過戴維斯拒絕談論太遙遠的未來，「我是一個活在當下的人，如果你想太多太遠，你就會錯過當下。對我來說，最重要的永遠都是今晚的比賽，今晚的投籃訓練，我該怎麼讓現在的自己變好，而不是去計劃太遙遠的事情。」

之前曾有報導指出，「金錢」不會是戴維斯接受鵜鶘頂薪合約的關鍵因素，對此他澄清，「我從沒說過錢不重要，有人（《雅虎體育》記者海恩斯(Chris Haynes)）問我關於錢和成就的問題，在這種情況下，成就是永遠的，但金錢會來來去去，我希望能達建立一番成就，若是你要我在金錢和成就之間做選擇，我永遠都會選擇成就。」

▲戴維斯。（圖／CFP）