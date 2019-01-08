林書豪攜手艾靈頓轉戰活塞？美專欄推估2月大限前可行3方交易

▲林書豪。（圖／CFP）

體育中心／綜合報導

林書豪本季擺脫過去2季在布魯克林飽受傷病纏身的窘境重新奮起，本季場均上場18.7分鐘，能貢獻10.6分、3.4助攻，平均命中率更達到生涯新高的4成9；《Bleacher Report》專欄作家法瓦萊(Dan Favale)撰文推估2月交易大限前可行的交易案，他認為活塞可以考慮透過3方交易補進林書豪與熱火射手艾靈頓(Wayne Ellington)來提升外線實力。

上季開幕戰遭逢右膝髕骨韌帶斷裂重傷的林書豪，去年夏天無預警遭籃網交易，本季來到進入重建期的老鷹，從先發變成替補。雖然他對自己轉任板凳、擔任菜鳥楊恩(Trae Young)「導師」的角色沒有任何怨言，畢竟保持健康是他當前最大的目標；但對一名三十而立，在NBA征戰邁入第9季的球員來說，絕對還是希望替擁有季後賽實力的隊伍效力，畢竟生涯已進入下半段。

《Bleacher Report》專欄作家法瓦萊撰文推估今年2月交易大門關閉前，可行的交易方案，林書豪的名字又被提及。這位30歲台裔控衛本季場均上場時間創下菜鳥季後的新低，跌到18.7分鐘，但他仍能繳出場均10.6分、3.4助攻和2.4籃板的高效數據，平均投籃命中率更來到個人新高的4成9。

▲林書豪在老鷹轉任替補。（圖／達志影像／美聯社）

法瓦萊認為，正在重建需要累積選秀權的老鷹，可以和熱火、活塞進行3方交易，老鷹將從中獲得活塞29歲前鋒洛伊爾(Jon Leuer)、史密斯(Ish Smith)和一個2019年首輪選秀權；活塞得到熱火射手艾靈頓、林書豪；熱火則獲得羅賓森三世(Glenn Robinson III)。

活塞本季至今的外線命中率僅3成33，排名全聯盟倒數第3，補進艾靈頓和林書豪可望解決這個問題。林書豪能夠提升活塞的後場戰力，他擅長製造犯規，且對無球的打法也不陌生；近1個多月已跌出邁阿密輪替陣容的射手艾靈頓，過去2季在熱火場均得分都超過10分，上季的三分命中率達到3成92，每場平均能貢獻2.9顆三分球，外線投射能力依舊是他的「賣點」。

等熱火主控卓吉奇(Goran Dragic)於全明星周後歸隊，艾靈頓預計將更難獲得上場時間。他近1個多月只打了5場比賽，去年12月12日上場17分鐘後，接下來出賽的3場合計僅上陣14分鐘，看起來熱火已經準備兜售他。

▲熱火射手艾靈頓。（圖／CFP）