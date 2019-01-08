巴特勒爆不滿進攻角色槓上費城主帥　交易大限前被送走？

▲七六人巴特勒。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

季前在明尼蘇達大鬧離隊的明星搖擺人巴特勒(Jimmy Butler)，轉戰費城不到2個月，又爆出不滿在隊上的進攻角色，出言挑釁主帥布朗(Brett Brown)，還有目擊者指出他的態度很沒禮貌，甚至有NBA圈內人士推測，七六人可能會在交易截止日前送走巴特勒，避免他今夏出走，到時恐「人財兩空」。

美國《ESPN》近日披露，來到費城還不滿2個月的巴特勒，對主帥布朗給他的進攻角色不滿，甚至當面質疑教頭的體系，還有目擊者指出他的態度「逾越」了球員對教練該有的禮貌，使得七六人三巨頭之間的關係變得更加微妙。

上個月也曾傳出費城當家長人恩比德(Joel Embiid)公開抱怨自己被用來幫隊友拉開空間，當成「延伸5號」使用，打得不像自己，引發他不滿巴特勒「壓縮空間」的揣測；不過他隨後出面澄清是對自己的表現感到沮喪，而非不歡迎巴特勒入隊。

▲七六人主帥布朗與巴特勒。（圖／CFP）

巴特勒和布朗紛紛駁斥師徒槓上的傳聞，巴特勒直言，「我不認為當時的對話有任何挑釁的成分，我們只是在這裡談話，試著要贏下比賽，確保每個人都開心，挑釁？我不會用這個詞。」

布朗也說，他完全沒有感到受冒犯，還為巴特勒打圓場，「他是球隊的發聲者，這些事沒什麼好令人驚訝，他也會有自己的意見，他希望自己的心聲能被聽到，也應該被聽到。」據了解，巴特勒希望能打更多的擋拆或拉開單打的進攻，但這些都不是布朗慣用的進攻戰術。

《Bleacher Reporter》報導，已經有球隊打給七六人高層，詢問交易得到巴特勒的可能性；還開始出現這位明星搖擺人可能會在今夏到自由市場試水溫，讓七六人考慮在交易截止日前把他送走，避免之後人財兩空，但費城內部人士否認了這項傳聞，強調球隊根本沒考慮交易他。

▲七六人巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）